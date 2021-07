Compania ROMPREST reacție tăioasă, după angajarea unei a doua firme de salubritate în Sectorul 1

Compania ROMPREST reacționează, după ce în Sectorul 1 a fost angajată o a doua firmă de salubritate, pe perioada stării de alertă. Cei de la ROMPREST lansează și o săgeată, ținând să mulțumească competitorilor care nu au venit în Sectorul 1.

”Compania Romprest Service SA multumeste public tuturor operatorilor de salubritate, competitori in piata serviciilor publice de profil, care au manifestat o conduita profesionala si morala ireprosabila si au refuzat sa fie atrasi in actiunile Primarului Sectorului 1 prin care se aduc grave prejudicii activitatii si imaginii Romprest si, mai ales, interesului public general.

In ceea ce priveste tarifele practicate de Romprest in executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate in Sectorul 1, pentru o corecta informare a celor interesati si pentru a fi evitata utilizarea in mass-media a unor formulari ambigue de genul "Romprest declara ca tariful este (...)", am pus la dispozitia opiniei publice, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al companiei, romprest.eu, inca din data de 7 iunie 2021 (Drept la replica cu privire la postarea publicata pe site-ul Primariei Sector 1 in data de 07.06.2021 - click aici), facturile si Centralizatoarele anexa emise pentru activitatile de Salubrizare stradala (facturi care NU au fost achitate pentru servicii prestate si confirmate cu Bun de plata, in perioada 1 iulie 2020-15 octombrie 2020, si a caror executare silita a fost incuviintata in instanta). Aceste centralizatoare contin tarifele pentru activitatile si operatiunile serviciului aflate in vigoare la aceasta data. Mentionam ca tarifele pentru activitatile de salubrizare stradala si colectare separata si transport separat deseuri ale Romprest au fost aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1.

In ceea ce priveste tarifele practicate de catre operatorii agreati de catre autoritate pentru prestarea activitatilor de sortare/tratare si depozitare (n.r. la data prezentei nu exista contract valabil pentru activitatea de eliminare prin depozitare, Iridex nu mai are contract pe Sectorul 1) sunt platite de catre autoritate direct catre sortatori, implicit agreate, desi acestia se afla in contract cu Romprest.

Nu avem cunostinta in baza caror contracte vor fi decontate activitatile de sortare/tratare/depozitare aferente cantitatilor de deseuri care vor fi colectate si transportate de catre prestatorul angajat pe perioada starii de alerta, si nici nu cunoastem care este obiectul contractului incheiat de catre acesta si nici autoritatea contractanta.

Ceea ce putem sa clarificam pentru cei interesati este ca, functie de compozitia deseurilor colectate, respectiv procentul din fiecare tip de deseu pe care il contin (e.g. deseuri din constructii, deseuri vegetale, etc.), care se determina dupa predarea la statiile de sortare, tarifele sortatorilor se aduna in mod diferentiat, in sensul ca unele deseuri se sorteaza, altele se supun tratarii, altele se elimina prin depozitare direct.

Avand in vedere faptul ca acest contract se deruleaza de catre Romprest de 13 ani, in toate lunile anului (si iarna cand se arunca brazii de Craciun si vara cand se arunca cojile de pepeni si deseurile din constructii), datele pe care Romprest le poate furniza, pe baza raportarilor transmise lunar, trimestrial si anual autoritatilor locale si de mediu, sunt cifre statistice.

Pe baza acestor date statistice (in baza raportarilor intocmite vreme de 13 ani), se pot determina cantitati/densitati medii anuale si, in consecinta, tarife compuse (colectare + transport + sortare/ tratare/ depozitare) medii rezultate conform compozitiei deseurilor.

Asa dupa cum am afirmat in repetate randuri si dupa cum am si demonstrat, stam la dispozitia tuturor celor interesati cu documente ale contractului si cu toate informatiile necesare pentru ca toate autoritatile, institutiile si organele abilitate, precum si toti vectorii de opinie din societatea civila sa se poata informa corect si obiectiv.”, scriu cei de la Romprest.