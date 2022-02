Compania Terapia Cluj a trimis în Ucraina un TIR cu medicamente

Compania de medicamente Terapia Cluj-Napoca a trimis, astăzi, un TIR plin cu medicamente în Ucraina, grav afectată de războiul care a început ieri, 24 februarie.

„Compania Farmaceutica Terapia Cluj-Napoca a raspuns prompt apelului CNSU pentru a trimite asistenta medicala de urgenta in Ucraina si astazi, 25 februarie, am incarcat in autotrailerul ISU medicamentele analgezice si antibiotice care ne-au fost solicitate si care vor fi livrate in zona de razboi. Suntem onorati sa putem contribui la sprijinul pe care Romania il da pentru ajutorarea vecinilor nostri care trec cu eroism printr-o perioada extrem de grea.

Ne mentinem angajamentul de a contribui in continuare cu medicamente si suport financiar pentru a sustine ajutorarea prietenilor din Ucraina.

Uram “Drum Bun” transportatorului ISU si speram ca medicamentele sa ajunga cat mai repede la cei care au nevoie”, a transmis Dragoș Damian, CEO Terapia.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului Cluj a asigurat, alături de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, transportul de medicamente.

Terapia a donat Ucrainei peste 18.000 de cutii de medicamente generice, printre care amintim analgezice și antiinflamatoare. Medicamentele trebuie să fie păstrate la temperaturi constante, astfel că pompierii clujeni au pus la dispoziție un autocamion dotat cu un agregat pentru menținerea constantă a temperaturii.