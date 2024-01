Consiliera lui Klaus Iohannis doarme de rupe în timpul discursului președintelui/ Video

Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs cu ocazia primirii ambasadorilor acreditați în România. Pe imaginile difuzate de Administrația Prezidențială este surprinsă dormind Sandra Pralong, consilier prezidențial la Departamentul pentru Relația cu Românii din afara Granițelor.

Sandra Pralong pare să fi adormit încă de la începutul discursului președintelui Klaus Iohannis. Era abia minutul doi al discursului, iar consilierul prezidențial căzuse într-un somn adânc.

Nici nu mai punem la socoteală că Iohannis vorbea fix pe domeniul de activitate al consilierului prezidențial, aceasta fiind responsabilă de relația cu românii din diaspora.

Cine este Sandra Pralong

Sandra-Marylin-Andreea Pralong (n. 1958) are titlul de doctor în Științe Politice, obținut cu distincție la Paris (2008) și a absolvit trei programe de master în marketing (Elveția, HEC Lausanne, 1981), relații internaționale & diplomație (SUA, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston, 1985) și filosofie politică (SUA, Columbia University, New York, 1997).

Sandra Pralong s-a întors în România în 1990 de la New York, unde era director de promovare (comunicare B2B) al săptămânalului internațional Newsweek. La București, a pus bazele Fundației pentru o Societate Deschisă, pe care a condus-o la începutul anilor '90. A fost consiliera Președintelui Emil Constantinescu (1998-2000) și înalt funcționar ONU (2002-2006). Din 2007, prin Fundația SynergEtica, îndeamnă tinerii români să experimenteze « bucuria eticii » și să înțeleagă că prosperitatea nu poate fi durabilă dacă nu este și etică. În 2008, Comisia Europeană a numit-o Ambasador al Bunăvoinței pentru Anul Internațional al Dialogului Intercultural.