Consilierii USR PLUS și sfătuitoarea ministrului Justiției și-au găsit de lucru: Au depus o plângere despre ce au găsit pe şantierul unde au murit doi oameni

Cinci consilieri USR PLUS au trimis, vineri, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, o plângere în care le-au relatat procurorilor ce au găsit, în luna iulie, pe şantierul deschis în zona Esplanada din centrul Capitalei, unde zilele trecute au murit doi muncitori.

"Consilierii generali USR PLUS Ana Ciceală şi Nicorel Nicorescu, consilierii locali USR PLUS Sector 3, Eugen Matei şi Alexandru Sava şi Teodora Stoian, consiliera ministrului Justiţiei, le-au trimis procurorilor imagini şi înregistrări video de pe şantierul deschis în zona Esplanada, precum şi mărturii privind discuţiile purtate cu edilul Sectorului 3 pe şantier, dar şi cu autorităţile chemate la faţa locului pentru a constata nelegalitatea lucrărilor. Cei cinci consilieri USR PLUS s-au pus la dispoziţia procurorilor pentru a fi audiaţi ca martori în dosarul în care se investighează săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă", precizează USR PLUS, într-o postare pe pagina de Facebook.

De asemenea, cei cinci consilieri i-au cerut demisia lui Robert Negoiţă.

"Din investigaţiile şi documentările noastre există indicii mai mult decât rezonabile că tragedia în care şi-au pierdut viaţa două persoane este rezultatul unui lanţ de nelegalităţi şi abuzuri girate de primarul Robert Negoiţă. M-aş fi aşteptat ca, până la ora asta, Robert Negoiţă să îşi fi dat deja demisia, fără a mai aştepta rezultatele anchetei penale. Ar fi fost gestul de minimă decenţă, ţinând cont că în urma dispoziţiilor lui s-a ajuns la pierderi de vieţi umane", a scris Ana Ciceală, consilier general USR PLUS.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 şi Serviciul Omoruri fac cercetări în cazul accidentului produs luni după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste mai mulţi muncitori pe un şantier din zona Bibliotecii Naţionale şi care s-a soldat cu doi morţi, a informat Poliţia Capitalei.

Alţi patru muncitori au fost transportaţi la unităţi spitaliceşti pentru îngrijiri.