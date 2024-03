Consilierul lui Zelenski spune că atentatul de la Moscova va duce la 'extinderea războiului'

Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a publicat vineri seară pe contul său de Twitter un text în care afirmă că Ucraina nu are absolut nicio legătură cu atentatul terorist de la periferia Moscovei, soldat cu cel puțin 40 de morți şi peste 100 de răniţi.

„Să fie clar, Ucraina nu are absolut nimic de-a face cu aceste evenimente", a declarat pe Telegram Podoliak, a cărui ţară luptă de doi ani împotriva invaziei ruse. Şi Legiunea Libertatea Rusiei, un grup de luptători ruşi anti-Kremlin cu baza în Ucraina, a negat orice implicare în atacul armat ucigaş de vineri asupra unei săli de concerte de la periferia Moscovei. Cel puţin 40 de persoane au fost ucise şi peste 100 rănite vineri seara la complexul Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, conform bilanţului provizoriu anunţat de forţele de securitate (FSB).

Declarația integrală a consilierului lui Zelenski:

„Ucraina cu siguranță nu are nicio legătură cu împușcăturile/exploziile din Crocus (Regiunea Moscova, Rusia). Nu are niciun sens…

Ucraina luptă cu armata rusă de mai bine de doi ani. Și totul în acest război se va decide doar pe câmpul de luptă. Doar prin cantitatea de arme și prin deciziile militare. Atacurile teroriste nu rezolvă nicio problemă.

Ucraina nu a recurs niciodată la utilizarea metodelor teroriste. Este întotdeauna inutil. Spre deosebire, apropo, de Rusia însăși, care folosește atacuri teroriste în actualul război împotriva Ucrainei.

Și în al treilea rând, cu mult înainte de evenimentele din Crocus_City_Hall , auzisem avertismente publice de la ambasadele străine staționate la Moscova cu privire la posibilitatea unor asemenea eveninemnte sângeroase.

Ca o concluzie: nu există nici cea mai mică îndoială că evenimentele din suburbiile Moscovei vor contribui la o creștere bruscă a propagandei militare, la accelerarea militarizării, la extinderea mobilizării și, în cele din urmă, la extinderea războiului. Și, de asemenea, pentru a justifica lovituri genocide manifeste împotriva populației civile din Ucraina...”

Amenințările Moscovei

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a dat asigurări că Rusia îi va "distruge" pe liderii ucraineni dacă se dovedeşte că aceştia sunt responsabili de atacul armat asupra unei săli de concert comis, vineri seara, la periferia Moscovei, relatează AFP.

Cel puțin 40 de oameni au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi vineri într-un atac armat comis de cinci bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în uniformă de camuflaj, care au deschis focul la sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, a relatat TASS, care a citat informaţii de la Serviciul federal de securitate, FSB, transmite Reuters.

La ora transmiterii acestei știri, mall-ul este în flăcări, iar trupele speciale ruse au intrat în clădire să elimine atacatorii.

