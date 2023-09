Constantin Budescu - Este presiune, dar nu avem ce face, sunt şi asemenea momente în viaţa unei echipe

Constantin Budescu, atacantul echipei Farul, este convins că formaţia campioană va depăşi momentele de criză, după succesul de vineri seara, de la Bucureşti, cu Dinamo, scor 2-0, potrivit news.ro.

„Am obţinut o victorie importantă după o perioadă destul de lungă. În prima repriză am avut ceva ocazii, în a doua, după ce am luat roşu, nu am prea avut. A fost un teren greu, am jucat cu o echipă bună. Trebuia să vină golul, şi etapa trecută am avut ocazii, dar nu am marcat. E bine că a venit în seara asta, aveam nevoie de puncte. Este presiune, dar nu avem ce face, sunt şi asemenea momente în viaţa unei echipe. Trebuie să trecem peste probleme”, a declarat Constantin Budescu, autorul unui gol în victoria cu Dinamo, scor 2-0.