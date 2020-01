Coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit consideră că UE și Regatul Unit ar putea profita de susţinerea reciprocă

Coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, consideră că în noua ordine mondială Uniunea Europeană şi Regatul Unit ar putea profita de susţinerea reciprocă, el exprimându-şi speranţa că între cele două entităţi va exista suficientă încredere pentru un adevărat acord de asociere cu un pilon economic, dar şi cu cooperarea în materie de poliţie, apărare, schimb de informaţii şi afaceri externe, potrivit Agerpres.

''În mod ideal, ar trebui să putem avea mai mult decât un acord de liber schimb cu Regatul Unit. Nu numai 'tarife zero' şi 'cote zero', ci şi 'dumping zero'; asta înseamnă că standardele noastre europene sociale şi de mediu vor fi pe deplin respectate în viitoarea noastră relaţie comercială'', a spus fostul premier belgian într-un interviu postat luni pe website-ul Parlamentului European, cu două zile înaintea supunerii la vot în plenul PE a acordului de retragere a Regatului Unit din UE.

El s-a referit la unul dintre obiectivele acordului de retragere - protejarea drepturilor cetăţenilor - explicând că Parlamentul European a reuşit să includă toate drepturile de securitate socială în acord, precum şi drepturile viitorilor copii şi supravegherea judiciară de către Curtea de Justiţie a UE.

În al doilea rând, au fost asigurate drepturile cetăţenilor la nivelul sistemului de înregistrare a cetăţenilor UE în vederea obţinerii noului statut de şedere în Regatul Unit. De exemplu, cetăţenii nu vor mai trebui să plătească o taxă pentru a obţine un statut de rezident, fiind suficientă o singură cerere pe familie.

''Apoi, există cel de-al treilea nivel pe baza căruia am obţinut asigurări din partea autorităţilor britanice pentru o implementare corectă atât a acordului de retragere, cât şi a sistemului de înregistrare a cetăţenilor UE - latura practică a drepturilor cetăţenilor, ca să spunem aşa. Rămân câteva aspecte de clarificat - cum ar fi necesitatea unui document fizic şi necesitatea unei autorităţi de monitorizare cu adevărat independente. Parlamentul European este hotărât să utilizeze negocierile privind viitoarele relaţii ca pârghie pentru a garanta partea practică a drepturilor cetăţenilor'', a afirmat eurodeputatul belgian.

În legătură cu menţinerea relaţiilor viitoare cu Marea Britanie, Guy Verhofstadt a subliniat că Parlamentul European va fi implicat în negocierile privind viitoarea relaţie prin intermediul grupului de coordonare al Regatului Unit care va înlocui grupul de coordonare Brexit începând cu 1 februarie. ''Dar avem nevoie şi de o supraveghere parlamentară în comitetul mixt format din reprezentanţi ai guvernului Regatului Unit şi ai Comisiei Europene. Acest comitet mixt va lua decizii de interpretare cu privire la acordul de retragere, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor. Aşadar, este vital ca Parlamentul European - alături de Camera Comunelor - să obţină o supraveghere democratică asupra felului în care se iau deciziile în acest comitet mixt'', a încheiat Verhofstadt.