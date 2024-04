Coreea de Nord continuă să testeze rachete balistice: A venit rândul uneia cu rază intermediară de acţiune în Marea Japoniei /VIDEO

Armata sud-coreeană a ”detectat către ora (locală) 6.53 (0.53, ora României) ceea ce se presupune a fi o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune, din zona Phenian către Marea de Est”, anunţă Statul Major Interarme sud-coreean (JCS), desemnând Marea Japoniei.

”Am consolidat supravegherea şi vom împărtăşi informaţii pertinente cu Statele Unite şi Japonia”, anunţă JCS.

Este vorba despre cel de-al treilea test de rachetă balistică de la începutul anului, după cele ale unei rachete cu combustibil solid supervizat de dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, în martie, şi a al altei rachete dotate cu o ogivă hipersonică manevrabilă, în ianuarie.

Tokyo a confirmat lansarea rachetei, iar Paza de Coastă a cerut navelor să fie atentate şi să semnaleze orice obiect căzut, fără să se apropie de el.

#Watch | North Korea fired a ballistic missile off the east coast. Japan's coast guard said the apparent missile had already fallen into the sea #NorthKorea #Japan pic.twitter.com/RqccixIfSi