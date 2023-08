Corina Chiriac, relații intime pe balcon: Un zidar a asistat șocat la întreaga scenă

De-a lungul vremii, Corina Chiriac (73 de ani) a fost implicată în mai multe relații amoroase. Printre acestea, se numără și o relație cu Ovidiu Lipan Țăndărică, toboșarul trupei Phoenix. Un moment de intimitate s-a petrecut cu peste 50 de ani în urmă, pe un balcon, în fața unui zidar care lucra. În continuare, în acest articol, veți găsi declarații care pot stârni controverse despre una dintre cele mai îndrăgite artiste din România.

În anii 1970, Corina Chiriac a fost surprinsă într-o scenă tandră alături de partenerul său de viață din acea perioadă. Cu precădere, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România forma un cuplu cu Ovidiu Lipan Țăndărică, toboșarul trupei Phoenix. Relația lor a durat patru ani. Într-un moment dat, un zidar care lucra la blocul din fața locuinței toboșarului i-a observat în timpul unui moment intim. Acest bărbat a făcut, de asemenea, mai multe declarații cu privire la această situație, conform Cancan.ro.

„Vizavi de blocul în care locuia Ţăndărică ridicam o altă construcţie. I-am văzut de multe ori făcând dragoste pe balcon”, mărturisea bărbatul.

În plus, în ceea ce privește momentul tandru, Corina Chiriac nu a dezvăluit prea multe detalii. Ea a afirmat că înainte de a oferi răspunsuri, este necesar să aibă o discuție cu „persoane importante”, făcând referire la avocați.

O perioadă semnificativă a trecut, iar fapta amorului petrecut pe balcon a fost confirmată chiar de către toboșarul trupei Phoenix. Ovidiu Lipan Țăndărică a mărturisit pentru Ziarul Național următoarele: „Da, este adevărat. Acest lucru s-a întâmplat în jurul anilor ’72-’73. Cu toate acestea, nu doresc să discut mai multe despre Corina, deoarece a existat o iubire profundă între noi. Am fost împreună timp de patru ani.”

Ulterior afirmațiilor făcute de Ovidiu Lipan Țăndărică, Corina Chiriac a reacționat în mod vizibil deranjată de lipsa de gravitate cu care toboșarul a vorbit despre momentul intim petrecut pe balcon. În urma acestui eveniment, relația dintre cei doi s-a deteriorat și au ales să se despartă. Într-un alt moment, Ovidiu Lipan Țăndărică a revenit cu alte declarații legate de relația lor. De asemenea, se pare că artistul a avut în vedere chiar căsătoria cu Corina Chiriac și că își pare rău că nu s-a întâmplat. Despărțirea lor a avut loc în iunie 1977.

„Eu am privit acea situație cu un pic de umor. Nu cred că actul iubirii ar trebui considerat atât de excepțional și nu înțeleg intensitatea reacției Corinei. Drumurile noastre în viață au luat direcții diferite și, în final, nu am ajuns să ne căsătorim, deși acest lucru îmi era dorința. Pot mărturisi că regret această decizie. M-am dedicat pasiunii pentru muzică și sper că am ales înțelept”, a afirmat toboșarul.