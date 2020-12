Corneliu Papură recunoaște că CSU e slabă: 'Nu am putut ţine ritmul cu echipa adversă din punct de vedere fizic'

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a recunoscut superioritatea formaţiei FCSB, în meciul disputat vineri şi pierdut de olteni, scor 0-2.

"Au fost două reprize distincte. În prima repriză am avut situaţii de a marca, am fi meritat să conducem. Ei au dat primul şut primul gol, în minutul 38. A doua repriză ne-au supus unei presiuni căreia nu i-am putut rezista. Din minutul 60, i-am simţit foarte puternici. Trebuie să recunoaştem că nu am putut ţine ritmul cu echipa adversă din punct de vedere fizic. Trebuie să câştigăm meciul următor, iar lupta e abia la început, e abia etapa a XIV-a, mai sunt multe puncte în joc, aşa că nu putem spune că e cineva favorit. (n.r. - despre un eventual conflict cu Alexandru Mateiu) Mateiu este componentul echipei noastre, face parte din cei 24. Despre conflict, cei care au scris pot să vă detalieze. Eu nu ştiu de asemenea conflicte. (n.r. - despre transferuri) În perioada de mercato probabil fiecare echipă încearcă să-şi îmbunătăţească lotul, vom vedea ce vom reuşi. Ne vom pune la masă şi vedem ce avem nevoie", a declarat Papură, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Citește și: Traian Berbeceanu se ține de cuvânt! Se confirmă declarația dată pentru Bugetul.ro

Formaţia FCSB a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa CSU Craiova şi a urcat pe primul loc în Liga I.

Golurile au fost marcate de Man, în minutele 39 şi 55.

Citește și: SURSE Șeful ‘Doi și-un sfert’ intră în concurs! Au fost zarurile aruncate deja? .