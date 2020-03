Coronavirus - Teatru cu un singur spectator în Rusia

Din cauza pandemiei de coronavirus care a determinat interzicerea spectacolelor cu public, un teatru din Perm, oraş din Rusia, plănuieşte să organizeze un experiment unic - vizionări private de balet sau operă pentru preţul unui bilet normal, potrivit The Guardian.

Proiectul, numit "One on One", este ideea lui Marat Gatsalov, director al Teatrului de Operă şi Balet din Perm. Ideea, a spus el, a precedat pandemia de coronavirus care a determinat închiderea teatrelor, muzeelor şi a altor instituţii culturale din lume pentru ca publicul să practice distanţa fizică şi să rămână în case.

Când autorităţile locale din Perm, un oraş industrial care are o reputaţie de pol cultural, au declarat că evenimentele cu public trebuie să fie anulate, Gatsalov s-a gândit că este potrivit să înceapă un experiment.

"Ni s-a spus că nu mai putem permite spectatorilor să intre în holul teatrului", a afirmat Gatsalov. "Dar asta nu înseamnă că nu putem permite intrarea unui singur spectator".

Planul pentru reprezentaţii private a atras atenţia mass-media şi a primit sprijin din partea oficialilor culturali locali, a afirmat Gatsalov, ca un mod inedit de a menţine reprezentaţiile live, în faţa publicului.

"M-am gândit cât de des stau la teatru şi privesc o piesă", a spus Gatsalov. "Am înţeles că este un sentiment special, este o experienţă importantă pentru un privitor şi pentru cei de pe scenă".

Proiectul "One on One" a fost programat să se deschidă cu Puccini, la sfârşitul lunii martie, dar teatrul a anunţat că va organiza spectacole doar când regulile pentru teatrele din ţară vor fi mai clare.

Loteria va funcţiona astfel: 850 de persoane se vor înscrie pentru fiecare spectacol, fie că este operă, balet sau concert, şi câştigătorul va fi selectat şi invitat să cumpere un bilet la teatru pentru un preţ normal.

Nimeni altcineva nu va fi taxat, deşi teatrul ar putea folosi fondurile. Din punct de vedere financiar, a spus Gatsalov, criza coronavirusului este "catastrofală".