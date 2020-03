Coronavirus - Xerox întrerupe procesul de achiziţie a HP

Compania americană Xerox a anunţat vineri că întrerupe procesul de achiziţie a companiei de tehnologie Hewlett-Packard (HP) din motive de prevenţie în contextul pandemiei de coronavirus şi a precizat că decizia nu are nicio legătură cu căderile de la bursa de pe Wall Street şi nici nu reprezintă "eşecul" ofertei sale, relatează agenţia EFE, notează Agerpres.

"În contextul escaladării pandemiei de COVID-19, Xerox trebuie să acorde prioritate sănătăţii şi securităţii angajaţilor săi, clienţilor şi partenerilor, mai presus de celelalte considerente, inclusiv oferta sa de achiziţie a HP", a spus John Visentin, vicepreşedinte şi CEO al Xerox, într-un comunicat în care se anunţă şi suspendarea tuturor prezentărilor, interviurilor şi reuniunilor, pentru a evita propagarea coronavirusului."Pentru a împrăştia dubiile, Xerox nu consideră că deprecierea bursieră înregistrată de la data ofertei sau suspendarea temporară a tranzacţiilor cu acţiunile HP, ce a avut loc în zilele de 10 şi 12 martie, ca rezultat al procedurilor de 'scurtcircuit' al pieţei, ar constitui în vreun fel un eşec al ofertei sale de achiziţie a HP", au adăugat reprezentanţii firmei, în comunicat.Săptămâna trecută, HP a respins o ofertă de achiziţie de 35 miliarde de dolari din partea Xerox, considerând că unirea ar fi benefică în mod disproporţionat acţionarilor Xerox, şi, în plus, a argumentat că firma de produse de birou nu are experienţă în sectoarele în care operează HP.După ce a fost făcută publică ştirea, acţiunile HP au urcat cu 0,4 % la Bursa din New York.