Cosmin Contra, selecționerul României: 'Băluţă a fost cel mai bun jucător din echipa noastră'

Selecţionerul naţionalei de seniori, Cosmin Contra, a remarcat soliditatea axului central al reprezentativei de tineret şi, l-a considerat pe Tudor Băluţă cel mai bun jucător al "tricolorilor mici", în meciul cu Croaţia, informează news.ro.

"O victorie foarte importantă pentru moralul băieţilor, jocul a dat satisfacţie în multe momente, au fost şi momente în care au suferit, dar era normal cu o echipă foarte puternică. Sunt fericit pentru victoria băieţilor. Au fost zece minute extraordinare, cu cele două goluri marcate, echipa a fost agresivă, planul gândit de Mirel a dat roade, după care am suferit câteva minute, la acel 2-1, dar am trecut cu bine şi la pauză s-au făcut unele ajustări la nivel de mişcări şi am mai marcat două goluri, care sunt foarte importante pentru o eventuală calificare în semifinale.

Planul tactic a funcţionat foarte bine şi i-a surpins, ei jucând un 4-3-3, Mirel i-a surpirns prin mişcarea lui Dennis Man între linii, prin mişcarea permanentă a lui Ianis Hagi în spatele lui Puşcaş, Puşcaş a cerut întotdeauna mingea în adâncime, i-a făcut pe cei doi fundaşţi centrali să lărgească echipa şi acolo au primit şi Man, şi Ianis şi pentru mine imperiali au fost şi cei doi mijlocaşi centrali, şi cei doi fundaşi. Tudor Băluţă a făut un meci extraordinar din punct de vedre tactic, atât pe fază defensivă, cât şi pe faza ofensivă, Cicâldău, la fel. Axul central al echipei, cu Radu în poartă, cei doi fundaşi centrali, cei doi mijlocaşi şi Puşcaş, inclusiv Ianis, chiar dacă nu a avut realizări foarte multe, s-a zbătut, a alergat, a încercat întotdeauna să primească în poziţie de a se întoarce şi de a ataca poarta adversă, a încercat să verticalizeze. Pentru mine, personal, Băluţă a fost cel mai bun jucător din echipa noastră", a declarat Contra, la Digi Sport.

Echipa naţională de tineret a României a debutat cu victorie la Campionatul European, după ce a învins, marţi, la Serravale, cu scorul de 4-1 (2-1), selecţionata Croaţiei. Două goluri ale României au venit după consultarea sistemului VAR.

Au marcat: Puşcaş (11 – pen.), Hagi (14), Băluţă (66), Adrian Petre (90) / Vlasic (18).