Costel Alexe a semnat contractul de execuţie pentru demararea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii 'Moldova'

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a semnat, duminică, contractul de execuţie pentru demararea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii "Moldova", conform Agerpres.

Proiectul, care a fost atribuit firmei Iasicon în urma unei licitaţii organizate în anul 2023, va dura 19 luni.

Cea mai mare provocare este realizarea infrastructurii acestei clădiri

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că valoarea totală a lucrărilor este estimată la 48 milioane lei, fără TVA.Finanţarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a imobilelor în care funcţionează Filarmonica ieşeană va fi asigurată din fonduri europene în cadrul Programului 'Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 7: Nord - Est - O regiune mai atractivă', printr-un proiect pe care Consiliul Judeţean Iaşi îl realizează în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi."Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu cu finanţare cu fonduri europene, depus în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi. La aceste fonduri se adaugă cele de la bugetul Consiliului Judeţean Iaşi. Reabilitarea Filarmonicii, construirea sediului Operei din Copou, construirea Sălii Polivalente sunt repere importante pentru Iaşi şi angajamente pentru care trebuie să facem tot posibilul să le ducem la îndeplinire", a subliniat, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

Până la deschiderea liniilor de finanţare, lucrările vor fi executate cu fonduri de la bugetul judeţean, în valoare de 2,3 milioane lei, bani care vor fi cheltuiţi în primele trei luni.



"Cea mai mare provocare este să realizăm infrastructura acestei clădiri. Toate clădirile din acest areal stau pe o pungă de apă freatică de minus şase metri, care se află între zona bulevardului Independenţei şi cea a Palatului Culturii, care influenţează structura acestor clădiri monument istoric. Asta este o problemă, din punctul meu de vedere. În holul central al Filarmonicii se observă cum apa a urcat până la un metru şi ceva. Din punct de vedere structural, nu sunt mari probleme, dar acest lucru îl vom afla atunci când începem lucrările. Timpul este un pic cam scurt, dar problema este cea a eliberării camerelor, întrucât în astfel de imobile se lucrează în şah", a declarat Gheorghe Baean, directorul tehnic al Iasicon.



Managerul Filarmonicii, Bujor Prelipcean, a susţinut că îşi pune speranţa că lucrările vor fi executare "la superlativ".



"Este pentru prima oară când se semnează un contract. În rest, am capul plin de promisiuni, de poveşti şi vorbe frumoase. Chiar dacă lucrările nu vor fi finalizate pe parcursul a 19 luni, chiar dacă vor fi doi ani, doi ani şi jumătate de lucrări, mă bucur foarte mult că Iaşiul va avea în sfârşit această Filarmonică reparată", a spus Bujor Prelipcean, managerul Filarmonicii "Moldova".



* Edificiul în care funcţionează Filarmonica Moldova, Casa Balş, se află într-o stare avansată de degradare, deşi are şi o mare importanţă arhitecturală, dar şi istorică şi culturală. Între altele, în salonul Casei Balş s-a jucat, în 1817, prima piesă de teatru în limba română şi la 18 ianuarie 1847 a avut loc un concert susţinut de marele pianist şi compozitor Franz Liszt. Concertul inaugural al Filarmonicii din Iaşi s-a desfăşurat în anul 1942, sub bagheta lui George Enescu.



Clădirea Filarmonicii a fost construită în 1815, în stil neoclasic, caracteristic sfârşitului secolului al XVIII-lea şi începutului secolului al XIX-lea. Ea a aparţinut vistiernicului Alecu Balş. Ulterior, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în 1871, clădirea a devenit un centru spiritual şi educativ, sub egida Bisericii Catolice şi coordonarea Surorilor de la "Notre Dame de Sion", destinat copiilor, nu numai catolici, care doreau o pregătire deosebită. În anul 1900, a fost construită capela Institutului "Notre Dame de Sion", în care funcţionează în prezent sala de concerte a Filarmonicii. În 1948, clădirea a fost confiscată de comunişti şi atribuită Liceului de Artă "Octav Băncilă".



Din cauza cutremurelor din anii 1977, 1986 şi 1990 şi a apelor din pânza freatică, imobilul în care funcţionează Filarmonica s-a degradat, motiv pentru care, în anul 1991, au început lucrările de renovare.



În urmă cu mai bine de 25 de ani, corpurile de clădire ale instituţiei culturale au suferit doar lucrări neînsemnate de consolidare, unele dintre ele fiind într-o stare avansată de degradare. Lucrările pentru reabilitare şi reparaţiile capitale au fost demarate în urmă cu 17 ani, însă fondurile au fost alocate cu întreruperi, până în 2002, când Biserica Romano-Catolică a depus în instanţă o cerere de retrocedare.



Filarmonica de Stat "Moldova" a fost preluată în luna aprilie 2008 de Universitatea de Arte "George Enescu", printr-un contract de locaţie, de la Episcopia Romano-Catolică, care a câştigat în instanţă dreptul de proprietate asupra imobilelor. Acest contract era necesar pentru ca, astfel, să fie continuate şi finalizate lucrările de reparare, precum şi de a avea în continuare un circuit cultural.



În 2018, două dintre tronsoanele imobilului în care funcţionează Filarmonica Moldova, 2 şi 3A, au fost preluate de Consiliul Judeţean Iaşi, pentru ca instituţia administrativă să poată efectua reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi dotarea imobilelor administrate.



În februarie 2023, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, au anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că vor încheia un parteneriat pentru reabilitarea Filarmonicii de Stat "Moldova", lucrarea fiind eligibilă pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR). Proiectul Axa Culturală Est-Vest intenţionează reabilitarea şi modernizarea Filarmonicii Moldova Iaşi, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice, reabilitarea parcului Teatrului Naţional Iaşi, extinderea zonei pietonale. Valoarea totală a proiectului de reabilitare este de peste 80,5 milioane de lei.