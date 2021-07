3.000 de saci de pământ obţinut din deşeuri biodegradabile, distribuiţi cetăţenilor din Sfântu Gheorghe

- Aproape 3.000 de saci de pământ obţinut din deşeuri biodegradabile au fost distribuiţi cetăţenilor din municipiul Sfântu Gheorghe de către societatea de salubritate, în cadrul unei campanii de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor.

Pământul, produs la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Leţ, a fost distribuit pe parcursul a 10 zile, cu predilecţie în zona blocurilor din Sfântu Gheorghe, fiecare sac având o greutate de 5 litri.

"Am încheiat miercuri o campanie de succes, prin care am reuşit să le arătăm oamenilor care este esenţa colectării selective (...) Am mai avut o campanie similară în Sfântu Gheorghe, care a vizat locuitorii din casele particulare, dar acum ne-am concentrat pe locuitorii din blocuri. Voluntarii au distribuit pliante, au explicat şi au răspuns la întrebări: a fost o plăcere deosebită să le putem oferi celor care colectează separat pământ fertil pentru ghivece, făcut din materiale biodegradabile colectate din oraş. Ne-am concentrat asupra blocurilor de locuinţe, deoarece am constatat că materialul selectiv ar putea fi mai curat: cu alte cuvinte, unii oameni înţeleg şi doresc să sorteze, alţii sunt ezitanţi şi alţii nu sunt dispuşi să colecteze selectiv. Acum am arătat rezultatele celor nehotărâţi, care vor fi mai uşor de convins", a declarat directorul societăţii de salubriate TEGA, Mathe Laszlo, potrivit unui comunicat de presă remis miercuri Agerpres.

El a arătat că este o provocare schimbarea mentalităţilor în această privinţă, însă rezultatele încep să se vadă.

"Trebuie să recunosc că schimbarea mentalităţilor este o provocare, dar majoritatea oamenilor au o atitudine pozitivă faţă de această problemă şi suntem pe drumul cel bun (...) Rezultatele din ultimele 10 zile sunt pozitive, oamenii au răspuns la campanie şi sperăm că rezultatele se vor reflecta în deşeurile colectate pe viitor", a mai menţionat Mathe Laszlo.

Directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Covasna (ADI SMID), Ambrus Jozsef, a declarat, pentru AGERPRES, că în ciuda impresiei generale, deşeurile biodegradabile sunt mai numeroase decât cele din plastic.

"Foarte mulţi cred că problema cea mai mare a deşeurilor din România sunt deşeurile de plastic. E un pic fals, toţi cei care deja am pornit aceste sisteme şi sunt funcţionale ştim foarte bine că cea mai mare parte din deşeurile municipale sunt deşeurile biodegradabile. Peste 50% din ceea ce se depune astăzi în groapă este deşeu biodegradabil, nu PET-uri. Dacă ai o colectare selectivă, cum are judeţul Covasna, atunci în deşeul menajer ajunge destul de puţin, sub 10% în momentul de faţă. Deci, în groapă ajunge mai puţin de 10% deşeu reciclabil, dar 60% din deşeurile noastre sunt încă biodegradabile şi atunci de doi ani de zile se fac eforturi pentru a devia de la depozitare aceste deşeuri biodegradabile. Şi în cazul municipiului Sfântu Gheorghe şi al municipiului Târgu Secuiesc s-a ajuns la nişte rezultate foarte bune (...) Până acum la deşeuri biodegradabile se colecta separat, în general deşeu verde, adică iarbă, crengi şi aşa mai departe, însă ne-am dat seama, din analiza compoziţiei deşeurilor, că deşeurile biodegradabile din bucătărie, cum ar fi spre exemplu, cojile de legume şi fructe, reprezintă o cantitate foarte mare şi ele trebuie colectate separat", a declarat Ambrus Jozsef.

Pe lângă pliante, voluntarii au împărţit şi pâlnii pentru uleiul alimentar uzat oferite de Gastrofilter, care a amplasat containere galbene pentru colectarea acestuia în mai multe puncte de colectare a deşeurilor din Sfântu Gheorghe.

Campania de informare şi conştientizare a fost organizată de Tega şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Covasna (ADI SMID), în parteneriat cu Organizaţiile de Transfer de Responsabilitate (OTR-uri).