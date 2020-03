Cozi kilometrice de TIR-uri la PTF Giurgiu-Ruse. Timpul de aşteptare a ajuns la 150 de minute

TIR-urile care aşteaptă ieşirea din România prin PTF Giurgiu-Ruse formează o coadă de aproximativ 12 kilometri şi ocupă prima bandă de mers a DN 5, până în dreptul localităţii Daia, iar timpul de aşteptare a ajuns la 150 de minute.

"Aşteptăm, sunt din Bulgaria şi aştept de patru ore să ajung în frontieră, ei spun că timpul de aşteptare la controlul de frontieră este de aproape trei ore, dar cei care ajung acum la coadă au de aşteptat câteva ore doar pentru a ajunge în punctul de frontieră, iar acolo avem iar de aşteptat", a declarat, pentru AGERPRES, un şofer bulgar, potrivit Agerpres.ro.

În coada formată sunt TIR-uri din România, Turcia, Bulgaria, Olanda şi alte ţări.

Potrivit site-ului Poliţiei de Frontieră, timpul de aşteptare pentru TIR-urile care ies din România prin PTF Giurgiu-Ruse este de 150 de minute, pentru cele care intră în România de 40 de minute, iar pentru autoturisme, timpul de aşteptare este de zece minute şi pe sensul de intrare şi pe sensul de ieşire din ţară.

Circulaţia TIR-urilor este dirijată la intrarea în municipiul Giurgiu de un echipaj de Poliţie Locală, dar pe toată lungimea coloanei care ocupă prima bandă de mers a DN 5, pe sensul de mers Bucureşti-Giurgiu, şi care se întinde pe o lungime de aproximativ 12 kilometri, nu este niciun poliţist care să dirijeze circulaţia, iar localnicii se plâng că autocamioanele staţionează şi pe teritoriul localităţilor riverane drumului naţional şi nu mai pot ieşi din curţi.

"Am vrut să ies cu maşina din curte, dar nu pot pentru că am TIR-uri în faţa curţii de ieri, chiar dacă găsesc un şofer înţelegător să îmi facă loc să trec nu pot ieşi pentru că nu am cum să mă asigur şi nu este timp să fiu văzut de maşinile care circulă pe a doua bandă de mers", a declarat şi un cetăţean din satul Remuş.