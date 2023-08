Cozmin Gușă, teorie incendiară: candidatul la prezidențiale de care se teme Klaus Iohannis

Analistul politic Cozmin Gușă susține că președintele Klaus Iohannis își face deja calculele pentru finalul mandatului prezidențial și încearcă să câștige forță în interiorul PNL. În opinia lui Gușă, Iohannis încearcă să evite o candidatură a Laurei Codruța Kovesi la prezidențiale, de teamă că aceasta s-ar putea răzbuna.

”Iohannis are o propunere să ocupe postul pe care îl ocupă astăzi Josep Borrell, este maximum care i se poate da. (...) Nici mai mult, nici mai puțin, nici la NATO, nici în altă parte.

Dar, în afara acesteia, vrea să își păzească propria piele după tot ce i s-a întâmplat lui Băsescu. Iohannis are un mare interes să ocupe cu PNL-ul polul Dreptei, el nu vrea să îi lase loc de candidatură Laurei Codruța Kovesi. Dacă Iohannis are o problemă cu cineva, are cu Laura Codruța Kovesi, despre care știe că se va răzbuna pe el.

De aia nu este bun de candidat la PNL cel mai bun prieten al lui Kovesi, Emil Boc, fostul coleg de facultate. Bolojan este al doilea cel mai bun prieten, dar Boc ar veni cu Kovesi la candidatură, pe când Bolojan ar veni cu Maia Sandu (n.r. președintele Republicii Moldova), ambele fiind și prietene între ele”, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea PLUS.