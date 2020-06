Milton Glaser, co-fondator al revistei New York și faimos designer, creatorul logo-ului „I ♥ NY”, a murit la 91 de ani, anunță CNN, potrivit Mediafax.

Soția sa, Shirley Glaser, a declarat pentru The New York Times că artistul a murit în urma unui accident vascular cerebral și că a suferit și de insuficiență renală.

"Am pierdut un designer genial și un mare newyorkez", a spus guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, într-o declarație pentru CNN.

Născut în 1929, Glaser lucrat în diverse studiourimde creație, cu mai mulți foști colegi, care „au exercitat o influență puternică asupra direcției designului mondial”.

În 1968, Glaser a fondat New York Magazine cu Clay Felker, și a ocupat funcția de președinte și director de design până în 1977.

Glaser este cel mai cunoscut pentru proiectarea logo-ului „I ♥ NY”. Acesta a fost creat în 1977 pentru a promova turismul în statul New York, pe fondul creșterii criminalității orașului, a penelor de curent și a greutăților economice.

Schița sa de concept, scrisă în grabă cu roșu pe un plic de hârtie, face parte din colecția permanentă a Muzeului Metropolitan de Artă.

Înainte de aceasta, Glaser a fost admirat universal pentru un poster psihedelic din anii 1960 pentru albumul „Greatest Hits” al lui Bob Dylan.

Dincolo de cele mai cunoscute modele ale sale, opera lui Glaser este prezentată în colecții permanente la MoMA, la Muzeul Israel din Ierusalim, a National Archive și la Institutul Smithsonian din Washington.

Glaser a fost singurul artist grafic care a avut expoziții atât la Centrul Georges Pompidou din Paris, cât și la Muzeul de Artă Modernă din New York, potrivit National Endowment of the Arts.

A primit Medalia Națională a Artelor în 2009.