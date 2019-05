CTP descifrează ițele după ultimele declarații ale lui Dragnea: 'Nu îl interesează neapărat Cotroceniul'

Liviu Dragnea nu a fost interesat până acum un an de candidatura la preşedinţie, ţinta lui fiind mereu funcţia de premier, pe care spera să o obţină prin albirea dosarelor, a explicat la Digi24 Cristian Tudor Popescu. Din iarnă însă, din cauza problemelor penale, făcându-şi anumite socoteli, liderului PSD i-a încolţit ideea acestei candidaturi nu pentru că ar fi interesat neapărat de Cotroceni, ci pentru a-şi întări controlul asupra partidului, a mai spus gazetarul, care a făcut şi analiza ultimelor declaraţii ale lui Liviu Dragnea.

„Până la sfârşitul lui 2018 nu l-a interesat candidatura la preşedinţie. Ţinta lui a fost mereu funcţia de premier, pe care spera să o obţină prin albirea dosarelor, începând cu cel al Referendumului din 2012. În momentul în care era achitat, putea deveni a doua zi premier sau să încerce asta.

Nu îl prea interesa funcţia prezidenţială, care, cu largul concurs al PSD are mai puţine prerogative decât cea de premier. Şi prim-ministru i se potrivea mult mai bine, pentru că funcţia de preşedinte presupune mai mult componentă externă, unde Dragnea e zero sau chiar minus.

Începând din iarnă, Dragnea, de când a constatat că are mari probleme cu dosarele, că nu reuşeşte să le rezolve prin Guvern, prin Parlament, cu Curtea de Apel a reuşit câte ceva, dar iată că a ajuns la situaţia de a se pronunţa sentinţa luni, 27 mai. Când a constatat că e groasă cu Justiţia şi că începe să aibă probleme tot mai mari cu controlul guvernului şi al doamnei Dăncilă, că şi-a făcut şi ea nişte socoteli, atunci i-a încolţit această idee să candideze la preşedinţie. De ce? Pentru a-şi întări controlul asupra partidului. Nu îl interesează neapărat Cotroceniul.

„După alegeri, vom anunţa duminică seară” - aşa a spus. A doua zi, după ce a recepţionat nişte copite în gură de la Dăncilă şi super baronul Oprişan şi de la Tăriceanu, Dragnea iese din nou la tv aseară şi, întrebat fiind „păi, n-aţi zis că duminică seara?”, răspunde: „aaîîîîîbbbbbbnuu”. După care ştiţi ce a făcut? Uluitor, omul ăsta are şi niste tulburări, pentru că, în tot acel interviu de o oră, la aproape fiecare frază domnul Dragnea s-a hlizit continuu. Cine a văzut ştie că nu exagerez. Acolo se discuta despre alegeri, despre viitorul României, despre proiecte internaţionale pe care le arunca pe ecrane Dragnea, iar el hi-hi-hi-hi...

Şi a spus domnul Dragnea că să nu ne aşteptăm la vreun anunţ spectaculos pentru duminică seara. Cum adică, domnule preşedinte PSD, partid aflat în campanie, cum nu se va anunţa nimic spectaculos? Păi nu va câştiga PSD cu un scor zdrobitor contra naziştilor, sorosiştilor, vânduţilor? Cum să spui că nu se va anunţa nimic spectaculos? Pai asta se va anunţa, domnu preşedinte: victoria zdrobitoare.

Dar el s-a gândit doar la sine.

Altă declaraţie: „Sper într-un candidat comun PSD – ALDE”. Adică în ce speri mata? Candidat comun înseamnă Dragnea sau Tăriceanu. Ce să speri în legătură cu Tăriceanu? Dacă vrei să îl pui pe Tăriceanu, nu ai decât să îi dai bip pe telefon. Tăriceanu e deschis ca un boboc de floare în soare, la venerabila sa vârstă. A şi zis: „Eu, gata”. S-a autopropus de atâtea ori.

Ce să spere domnul Dragnea? Să spere că va fi el candidatul PSD – ALDE. Şi aici are Dragnea o problemă.

Aţi văzut ce a făcut Tăriceanu imediat ce Dragnea şi-a anunţat candidatura pentru duminică seara? Altceva decât declaraţia că „avem o discuţie, că vorbiserăm altceva”. A început să îi facă nişte complimente atât de gingaşe doamnei Dăncilă. A dat un interviu paralel Tăriceanu în care a luat-o la complimente pe Dăncilă, care a zis şi dânsa, incredibil: „Trebuie să discutăm în CEx”. Deci, Tăriceanu încerca o legătură cu Dăncilă, un scurt circuit pe lângă Dragnea. Tăriceanu, dacă ar fi candidat din partea PSD – ALDE, şi-ar face legătura cu Dăncilă, de la Guvern. Şi unde mai e Dragnea? Ce mai e el în combinaţia asta?

Apoi, Tăriceanu, dacă nu va fi candidat comun, el va candida din partea ALDE. Nu are de ce să nu candideze, are un scor peste partidul lui, chiar dacă partidul e mic, are şanse să se ducă în turul II cu Iohannis. De ce să nu facă asta, ca o încununare a bătrâneţii sale politice? Nare nimic de pierdut, de ce să renunţe?

Ştiţi ce a făcut Dragnea cu anunţul că duminică seara ne pronunţăm? Şi-a supravoltat, şi-a suprasetat cifra de la alegeri. Adică acum, pentru a putea să aibă pieptul lat, să apară şi să zică: „Vreau să vă spun că voi propune Coaliţiei PSD – ALDE candidatura mea la preşedinţie” - cum a zis Ceauşescu în ultimul discurs: sper să îmi fie acceptată – tot aşa va spune şi Dragnea. Speră să îi fie acceptată această candidatură. Dar pentru asta îi trebuie peste 35%. Aud că se vehiculează prin PSD 37% - 39%. Dacă face scorul ăsta, da, atunci poate.

Dacă face 30%, prin tot ce a făcut Dragnea acum, a făcut ca 30% să fie o înfrângere. Dacă iese PSD cu 30%, va fi considerată o înfrângere. Nu poate să se umfle în bojoci Dragnea pe 30% în clipa de faţă după ce a făcut.

Apoi, când a spus: „duminică seară vom face anunţu”, el le-a transmis alegătorilor PSD - „vom câştiga alegerile zdrobitor şi cu această ocazie îmi anunţ candidatura”.

Ce se întâmplă acum când a spus: „duminică, aaîîîîîbbbbbbnuu”? A demobilizat poporul PSD-ist.

Apoi, Dragnea a încercat să se prezinte cu această declaraţie în faţa completului de judecată de luni cu întreg partidul în spate. Asta era miza. Miza nu e Cotroceniul.

Miza, acum, e legată de partid, de justiţie. Aşa cum a venit Bivolaru cu Năstase, cu Mitrea la tribunal, acum a încercat să îşi adune tot partidul prin această declaraţie. Uite că n-a mers, pentru că premierul şi super- baronii i-au spus: „stai puţin, să fim democraţi, măcar noi, la partidul social, să fim democraţi”!”