Cum afectează pandemia cu coronavirus sportul pe lungă durată - La un meci de fotbal nu pot participa mai mult de 225 de persoane

La un meci de fotbal după reluarea competiţiilor întrerupte de pandemia de coronavirus nu pot participa mai mult de 225 de persoane în total, incluzând, fotbalişti, tehnicieni, jurnalişti, personal administrativ etc, cu acces împărţit în trei zone ale stadionului, a declarat, marţi, ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, potrivit news.ro.

"Testarea înainte de competiţie se face cu două, trei zile înainte de primul meci, nu numai pentru fotbalişti, ci şi pentru arbitri, pentru delgaţi pentru oficialii antidoping care vor veni să testeze jucătorii. În plus faţă de această testare, din 14 în 14 zile, testarea va fi repetată. Vor fi stabilite mai multe zone de acces în stadioane, pentru că trebuie să protejăm categoriile de participanţi. Zona 1 va fi zona interioară stadionului, terenul de joc şi vestiarele, unde sunt fotbaliştii, unde sunt 4-5 fotoreporteri, unde sunt cei din staff-ul tehnic, unde sunt cei care participă direct la evenimentul sportiv. Zona 2, zona tribunelor, va cuprinde sectoarele şi scările de acces, spaţiile administrative, zona mass-media şi va mai fi o zonă exterioară, unde vor sta cei care vor fi în afara stadionului, carele de reportaj, zona administrativă, autocare, pază. În zona 1 vor fi 80 de persoane, zona 2, 85 de persoane, zona 3, maximum 60 de persoane. Nu sunt recomandate acele şedinţe tehnic-tactice în vestiar, care practic adună foarte mulţi participanţi, este de preferat ca acestea să se desfăşoare în spaţii deschise. Pentru presă, declaraţiile după meciuri vor fi oferite în special deţinătorilor de drepturi, flash-interviuri, şi celelalte în regim individual", a declarat el.

Ministrul a precizat că a fost acordată permisiunea cluburilor de fotbal să renunţe la cantonamente, dar pe răspunderea lor.

"Antrenamentele în grup la sporturile de echipă precum fotbalul... Recomandarea nostră a fost să se facă în regim de cantonament, în regim de izolare, cu testare, cu un calendar bine descris acolo, în ordinul anterior. În acest ordin am specificat foarte clar faptul că, în condiţiile în care cluburile decid să renunţe la acest regim de cantonament, atunci o vor face asumându-şi răspunderea, o vor face sub semnătură, în condiţiile legii, pentru că există o lege care reglementează foarte bine acest lucru şi asumând că sănătatea sportivilor, a fotbaliştilor este protejată. Practic ei îşi asumă responsabilitatea pentru sănătatea sportivilor, pot elabora un regulament intern apropo de modul cum vor ieşi, cum se vor comporta, cum se vor izola la domiciliu, pentru că înţeleg că îşi doresc vizite la familii, cum vor controla toate activităţile fotbaliştilor, astfel încât sănătatea lor să fie protejată, inclusiv testarea. Dacă cineva dă drumul acestor sportivi acasă şi apoi revin la antrenament, evident că riscul de infectare creşte semnificativ. Nu trebuie să o spun eu, au spus-o medicii şi am lămurit acest lucru", a spus el.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a anunţat, marţi, că meciurile de fotbal se pot relua. FRF şi LPF au solicitat să reia partidele din Liga I la 13 iunie.

În campionatul Ligii I mai trebuie să aibă loc 72 de meciuri, 24 din play-off şi 48 din play-out.

Liga I este înteruptă de la 12 martie, când FRF a decis suspendarea tuturor competiţiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.