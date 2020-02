Cum arată DUBLA PREMIERĂ a detaşamentul Carpathian Pumas care acţionează în Republica Mali

Militarii din detaşamentul Carpathian Pumas, care acţionează în Republica Mali, au înregistrat o dublă premieră de la dislocarea detaşamentului în baza Camp Castor - au intervenit pentru prima dată pentru a sprijini în mod direct Forţele Armate Maliene (FAMa) într-o misiune de evacuare medicală, misiunea de tip MEDEVAC fiind totodată şi prima realizată pe timp de noapte, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale transmis duminică AGERPRES, militarii români au fost alertaţi vineri în vederea realizării unei misiuni de evacuare medicală pentru a transporta doi militari din Forţele Armate ale Republicii Mali (Forces armees maliennes/FAMa) de la 80 de kilometri de Gao, răniţi în luptele din zona de sud."Fie zi sau noapte suntem gata să intervenim. O astfel de situaţie nu are cum să ne prindă cu garda jos, întrucât suntem pregătiţi 24/7 să acţionăm pentru evacuări medicale. Deşi absenţa luminii Lunii a reprezentat o provocare, acest lucru nu a pus probleme în executarea misiunii", a declarat căpitan-comandorul Ciprian Berar, pilotul comandant al echipajului, citat în comunicat.

Medicul echipajului, maior Mădălin Toader, a precizat că prin această misiune s-a demonstrat solidaritatea faţă de răniţii rezultaţi în urma acţiunilor insurgente.



"Rolul nostru este să asigurăm sprijin medical şi iată că am demonstrat, încă o dată, solidaritatea noastră faţă de cei care sunt răniţi în urma acţiunilor insurgente. Am îngrijit doi pacienţi şi, împreună cu colegii mei, am făcut tot posibilul ca aceştia să beneficieze de tratament şi ajutor pe timpul deplasării cu aeronava", a afirmat maiorul Mădălin Toader.



Plutonierul Florina Bratosin, componentă a echipei medicale a precizat că au fost asigurate "analgezie pentru cei doi răniţi şi le-am monitorizat toate funcţiile vitale pe timpul zborului. Aceştia au fost stabili hemodinamic şi nu au pus probleme pe durata desfăşurării transportului. După aterizarea aeronavei, pacienţii au fost predaţi unei ambulanţe pentru a ajunge la spital pentru îngrijiri şi continuarea tratamentelor".



"După lăsarea serii, în 15 minute de la declanşarea lanţului de alertare, echipajul a decolat în vederea realizării misiunii. În aproximativ o oră, elicopterul a revenit în Gao cu cei doi răniţi. Condiţiile de iluminare reziduală (lipsa luminii Lunii), atât pentru piloţi cât şi pentru echipa medicală care a trebuit să intervină la sol, nu au constituit o piedică în realizarea misiunii.

Identificarea iniţială a pacienţilor şi asigurarea zonei a fost realizată de către militarii din cadrul grupului de operatori căutare-salvare. Pe timpul transportului, victimele au fost asistate de doi sanitari şi de un doctor cu pregătire în medicină de urgenţă", se mai arată în comunicat.



Întreaga acţiune a fost coordonată de Centrul de Operaţii Tactice (TOC), ai cărui specialişti au asigurat buna desfăşurare a intervenţiei, reprezentând liantul dintre echipajul aflat în misiune şi ONU, coordonând aeronava şi făcând update-uri privitoare la transport, precizează comunicatul citat.