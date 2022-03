Cum se scuză ziarul pro-Kremlin care a transmis că 10.000 de militari ruși au murit în Ucraina: Hackerii sunt de vină

Ziarul rusesc social-politic Komsomolskaia Pravda (publicaţie pro-Kremlin n.r.) a fost piratat luni şi un bilanţ fals al numărului morţilor în rândul armatei ruse în Ucraina a fost postat pe site-ul său, a declarat marţi jurnalistul publicaţiei acreditat la Kremlin, Aleksandr Gamov, citat de Reuters.

‼️ An article about losses from Russian side has appeared on the website of Komsomolskaya Pravda. The article refers to 9861 dead and 16153 injured. The publication refers to #Russian Ministry of Defense.



