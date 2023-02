Cutemurele din Turcia au distrus chiar și istoria: Castelul Gaziantep și multe alte site-uri de patrimoniu, prăbușite

O serie de structuri de patrimoniu au fost avariate după cutremurul care a lovit centrul şi sudul Turciei şi nord-vestul Siriei luni dimineaţa. Acest cutremur, care a înregistrat o magnitudine de 7,8 grade, a fost urmat la mai puţin de 12 ore mai târziu de un al doilea de 7,5 grade în sud-estul Turciei, scrie artnews.com.

Castelul Gaziantep, emblemă a Turciei, a fost distrus

Cea mai notabilă structură distrusă este Castelul Gaziantep din sud-estul Turciei. Castelul istoric de piatră, sit istoric şi o atracţie turistică, a fost construit de Imperiul Hitit ca turn de veghe în timpul celui de-al doilea mileniu î.Hr, scrie News.ro.

Romanii au extins castelul în secolele II şi III, iar acesta a fost din nou extins de împăratul bizantin Justinian în secolul al V-lea. Castelul avea 12 turnuri şi un şanţ înconjurător. Anul trecut, a fost transformat în Muzeul Panoramic de Apărare şi Eroism din Gaziantep, care a prezentat artă şi artefacte din Războiul de Independenţă al Turciei pe pereţii structurii.

„Unele dintre bastioanele din estul, sudul şi sud-estul castelului istoric Gaziantep din cartierul central Şahinbey au fost distruse de cutremur, resturile au fost împrăştiate pe drum”, potrivit CNN.

„Balustradele de fier din jurul castelului erau împrăştiate pe trotuarele din jur. S-a prăbuşit şi zidul de sprijin de lângă castel. În unele bastioane s-au observat crăpături mari”, continuă raportul.

Lângă castel, cupola şi zidul estic al Moscheei Şirvani din secolul al XVII-lea s-ar fi prăbuşit parţial.

Catedrala Bunei Vestiri din oraşul Iskenderun din sudul Turciei s-a prăbuşit aproape complet, potrivit presei locale. Biserica catolică a fost construită iniţial între 1858-71 şi, după un incendiu, a fost reconstruită în 1901.

2,200 years old Gazintap Castle destroyed by the earthquake in Turkey.



