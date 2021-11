Dacian Cioloș DĂ DETALIUL OMIS de Florin Cîțu: USR a dat TERMEN LIMITĂ PNL pentru negocieri

Liderul USR Dacian Cioloș a declarat că a dat PNL un termen limită până la care să aleagă dacă face coaliție cu PSD sau PNL pentru ca discuțiile să meargă mai departe.

"Am discutat și de faptul ca în paralel cu programul de guvernare să discutăm privind bugetul din viitor, dar și un mod de funcționare a coaliției pe viitor, ca să nu mai avem situații ca cele care au dus la ruperea guvernului. Am discutat principii, nu nume de premier. Premierul va fi de la PNL, nu am intrat în detalii. Eu vă spun despre ce am discutat astăzi. Nu are sens să vă mint ce nu am discutat. A fost important să vedem dacă există dorința de a reface coaliția. Am simțit că există disponibilitatea, dar nu mă mai iau după simțăminte. Le-am spus să aibă discuția cu PSD și la sfârșitul zilei să aibă o decizie ca să vedem dacă discutăm mai departe sau nu", a declarat Dacian Cioloș.

Citește și: PISICA NEAGRĂ pentru PSD: Florin Cîțu, după discuțiile cu USR: Sunt ȘANSE MARI să refacem coaliția .