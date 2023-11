Dacian Cioloş: Din păcate, de multe ori orgoliile au fost mai mari decât proiectul pe care am vrut să-l construim

Fostul premier Dacian Cioloş a făcut, sâmbătă, la o reuniune a partidului pe care l-a fondat, REPER, o analiză a activităţii politice arătând că „din păcate, de multe ori orgoliile şi egourile au fost mai mari decât proiectul pe care am vrut să-l construim împreună”. „Am fost dezamăgiţi şi noi şi, din păcate, am dezamăgit pe cei mulţi care şi-au pus speranţe într-un proiect politic care să ducă la o modernizare accelerată a ţării”; a spus Cioloş, arătând că în alte părţi guverne formate din patru-cinci formaţiuni politice rezistă pentru că au fost purtate negocieri îndelungi şi în amănunt înainte de formarea lor.

„Avem nevoie de un mediator adevărat care, după părerea mea, ar trebui să fie viitorul preşedinte al României, dar avem nevoie şi de o construcţie politică largă, care să fie deschisă către oameni, către societatea civilă şi mediul antreprenorial. Cred că de acum înainte, în următorii ani nu este suficientă înţelegerea politică între partide, ea e absolut necesară, dar nu mai e suficientă. E nevoie de mai mult decât atât. Trebuie să găsim modalitatea de a-i aduce la masă şi pe cei din societatea civilă, mai ales pentru a aduce experienţa şi ideile acestor oameni. Alegerile prezidenţiale sunt abia la sfârşitul anului viitor, dar fundamental pentru succesul unui asemenea proiect sunt şi celelalte rânduri de alegeri cu care ne vom confrunta înainte. Şi de asta cred că, înainte de a vorbi de candidaturi la prezidenţiale e nevoie de un proiect de unitate şi de colaborare între noi, cu societatea civilă şi mediul antreprenorial”, a afirmat Dacian Cioloş sâmbătă, la o reuniune a partidului pe care l-a fondat, REPER.

Acesta mai spune că „dacă avem o Românie în creştere constantă de două decenii, acest lucru nu se datorează în primul rând politicienilor, din păcate, e creaţia oamenilor care muncesc, a firmelor care investesc, a societăţii civile care a reacţionat de fiecare dat când cei cocoţaţi la putere s-au dovedit neserioşi sau hoţi”.

Dacian Cioloş constată că între oameni şi politicieni există „o fractură profundă”, că sunt alegători „dezgustaţi de politică” şi subliniază că discuţiile pe care le-a avut i-au arătat că „foarte mulţi oameni nu vor să audă de politică, acolo am ajuns”, el susţinând, în acest context, că aceşti oameni „au toate motivele de neîncredere dacă ne uităm la ce a făcut PSD-ul în doar câteva luni de guvernare”.

Cioloş a vorbit şi despre deciziile pe care le-a luat şi despre orgolii, arătând că au fost momente în care „orgoliile şi egourile au fost mai mari decât proiectul în sine”

„Am tot analizat şi unde s-au blocat lucrurile, chiar şi atunci când eu am vrut să fac mai mult şi am avut posibilitatea, prin funcţii şi instrumente să pot să fac mai mult. De ce nu am reuşit să guvernăm mai mult după 2016, chiar dacă eu cred că am guvernat bine atunci? De ce nu a funcţionat alianţa cu colegii şi cu prietenii noştri din USR? De ce guvernarea cu PNL s-a întrerupt atât de repede? De ce am ajuns în situaţia de a pleca din USR după ce făcusem fuziunea şi după ce fusese ales preşedintele partidului? Răspunsul pe care eu l-am găsit este că am încercat multe lucruri, multe le-am reuşit, dar sunt alte lucruri unde am eşuat, şi cred că am eşuat în primul rând pentru că am încetat să fim o echipă şi să lucrăm ca o echipă. Am pus mereu degetul pe lucruri care ne despart, în loc să subliniem ce ne apropie şi în loc să concentrăm energia pe lucrurile pe care le putem face împreună, cu un minim de încredere între noi. Din păcate, de multe ori orgoliile şi egourile au fost mai mari decât proiectul pe care am vrut să-l construim împreună. Am fost dezamăgiţi şi noi şi, din păcate, am dezamăgit pe cei mulţi care şi-au pus speranţe într-un proiect politic care să ducă la o modernizare accelerată a ţării. Aici suntem acum, din nou împreună. Întrebarea este dacă ne oprim aici dezamăgiţi sau încercăm să facem mai bine, să lucrăm împreună mai serios, să învăţăm din greşelile noastre dar şi să învăţăm din ce funcţionează în alte părţi, la alţii”, a mai afirmat Cioloş.

El a precizat că există guverne de coaliţie formate nu din două-trei, ci din patru sau cinci formaţiuni politice, guverne care „reuşesc să funcţioneze”.

„Asta pentru că nu au făcut un guvern în două săptămâni după alegeri, au făcut în două sau trei luni, au negociat până la fiecare articol de lege, pe obiectivele pe care şi le propuneau în programul de guvernare, tocmai ca să nu fie dispute după ce se instalează guvernul şi începe fiecare ministru să lucreze. Trebuie să învăţăm din lucrurile astea, trebuie să trecem peste emoţiile noastre, peste umorile noastre personale, peste antipatii sau simpatii şi să învăţăm să lucrăm pragmatic. (...) Sunt gata să fac orice e nevoie pentru a ne asigura că în 2024 NU mai suntem în situaţia de a alege între PSD şi AUR, între o guvernare incompetentă dovedită şi extremism! Din acest motiv cred că e necesară toată deschiderea, pentru un proiect politic, care să includă susţinerea unui proiect prezidenţial serios, care să strângă laolaltă forţele politice responsabile şi oamenii care vor să facă echipă, fie că intră într-un partid fie că nu”, a mai afirmat Dacian Cioloş.