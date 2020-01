Dacian Cioloş: E obligatoriu să avem alegeri anticipate; ar aduce stabilitate, predictibilitate şi claritate

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat, duminică seara, că, din punctul său de vedere, este obligatoriu să aibă loc alegeri anticipate, aceasta fiind şansa României de a ieşi din situaţia de instabilitate pe care o traversează.

"Alegerile anticipate nu doar că sunt posibile, dar avem nevoie. E obligatoriu, din punctul meu de vedere, să avem alegeri anticipate dacă ne gândim la România şi dacă ne gândim la ceea ce trebuie făcut în ţară, nu la interesele unora sau altora. Politica n-o faci pentru tine, n-o faci pentru partidul tău, politica o faci ca să schimbi lucrurile în bine în ţară. (...) Nimic nu e imposibil. Tot aşa părea şi a trimite Guvernul PSD acasă şi iată că n-a fost imposibil. Forţele politice din Parlament, susţinute de cetăţeni, de alegători, s-au mobilizat şi au dat jos Guvernul PSD. (...) Atunci, să mergem la alegători. Parlamentarii sunt acolo cu un mandat din partea alegătorilor. Cât timp nu mai au susţinere pentru mandatul acela, nu mai au ce să facă acolo. În situaţia asta ne aflăm acum, nu să facem teorii. Acest Parlament nu mai poate forma majoritate solidă, consistentă şi stabilă", a declarat Dacian Cioloş, la Digi 24.Liderul PLUS a menţionat că România s-a schimbat în ultimii ani, iar această schimbare trebuie să se reflecte şi în viitoarea structură a Parlamentului."Societatea vrea o reformă a statului, vrea performanţă din partea serviciilor publice, nu mai vrea corupţie, nepotism şi numiri în funcţiile publice pe criterii politice sau de clan, vrea competenţă, transparenţă în utilizarea banului public. Toate lucrurile acestea trebuie făcute şi asta nu poate să facă decât o majoritate stabilă", a spus Cioloş.El a mai afirmat că organizarea de alegeri anticipate prin demisia prim-ministrului Ludovic Orban nu ar însemna un "sacrificiu" al acestuia."Despre ce sacrificiu e vorba? Ludovic Orban s-a dus acolo cu un mandat sau de a face reforme sau de a facilita pregătirea alegerilor anticipate. E clar. Preşedintele a spus-o că este un mandat limitat, dacă ne amintim la instalarea Guvernului, că e un mandat limitat, că Guvernul acesta trebuie să facă anumite reforme, trebuie să pună în aplicare ceea ce aşteaptă cetăţenii. (...) Nu trebuie să insistăm prea mult, pentru că PNL a acceptat aceste lucruri: alegeri locale pentru primari în două tururi, revederea legilor justiţiei care au fost modificate de PSD", a subliniat Dacian Cioloş.Totodată, el a precizat că declaraţiile liderului PSD potrivit cărora partidul nu va depune moţiune de cenzură au fost făcute deoarece social-democraţilor le convine ca Guvernul actual să acţioneze cu resurse limitate, ei putând astfel arăta că Executivul nu este capabil să conducă România, şi a adăugat că, prin această atitudine, PSD nu face decât sa-şi urmărească "interesul propriu" şi nu binele ţării.Cioloş a contrazis afirmaţiile liderilor PSD care susţin că alegerile anticipate ar crea haos în societatea românească şi a spus că un scrutin înainte de termen ar aduce "stabilitate, predictibilitate şi claritate".