Dan Bittman intră în politică și candidează în București: 'Nu au făcut nimic în ultimii 30 de ani. Eu nu aș fi genul de primar care să stea în birou'

Dan Bittman încă ia în considerare posibilitatea de a candida la alegerile locale din acest an. El afirmă că în prezent nu se simte suficient de convins pentru a intra în această competiție, dar recunoaște că nu a luat încă o decizie finală în această privință.

Dan Bitmann, una dintre cele mai cunoscute voci din showbizul românesc, a examinat pentru playtech.ro atât argumentele pro, care subliniază capacitățile și talentele sale, cât și inconvenientele care încă îl fac să ezite să candideze la Primăria Sectorului 1.

„Personal, am preferat să fiu și să rămân un artist. Ceea ce am făcut în tinerețea mea, în regimul de dinainte, fac și azi. Nu mi-am schimbat brusc meseria sau pasiunile după 1990, după interese de nu știu ce fel. În primul rând, nu mă văd în pielea politicianului de rând. Nu am fost și nu voi fi cineva care să poată fi înregimentat, să ascult de șeful meu de partid sau să zic ca el și să fac ca mine.

Nu, eu am spus mereu lucrurilor pe nume. Am fost și am rămas o persoană directă, care am preferat mereu adevărul, uneori poate chiar prea direct și asta poate deranja!”, a precizat Dan Bittman.

El explică că zvonul privind o posibilă implicare în campania electorală ce se apropie a luat amploare după discuții purtate, mai ales în a doua parte a anului trecut, cu diverse persoane implicate în politică. Acest lucru este alimentat și de lipsa candidaților serioși în cadrul capitalei și al sectorului 1, conform opiniei sale.

Cu toate acestea, menționează că după data de 1 ianuarie, niciun partid politic nu i-a făcut o propunere concretă în acest sens. Cu toate acestea, este la curent cu ultimele „mișcări politice” care au loc în prezent.

„Sunt la curent cu propunerile de primar, indiferent că e vorba despre Popescu Piedone sau Nicușor Dan. La nivelul sectorului 1, în care locuiesc de altfel, am văzut candidatura unui personaj mai vechi, care a mai fost primar.

Nu știu ce îl recomandă, performanțele trecute sau planurile viitoare. Îmi amintesc de anumite lucruri din viața acestuia și alung gândul că respectivul o fi revenit în politică doar fiindcă nu o mai având și surse de venit. Sau un altul care înainte de 1989 era cunoscut tuturor din postura de apropiat al vechiul sistem și care imediat după s-a transformat în altceva. Știu cei în cauză la ce mă refer, fiindcă am și eu informațiile mele”, adaugă același Dan Bittman.

Vedeta de la "Holograf" afirmă că nu se teme de posibile dezvăluiri legate de viața sa în cazul unei eventuale implicări în sfera politică

„Nu am să mă tem de niciun fel de dezvăluiri. De niciun fel, subliniez! Am fost mereu atent în relația cu ceilalți sau cu statul, așa că nu pot fi acuzat de nimic compromițător!”.

El critică administrația actuală și pe primarul Clotilde Armand, spunând:

„Trec des prin cartier și vă pot spune că nu sunt modificări esențiale produse în ultimii patru ani. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, nu sunt în ultimii 30 de ani. Tot ce observi sunt apariția unor construcți de diverse tipuri, cel mai probabil rezultatul intervenției unor rechini imobiliari”, susține Dan Bittman.

Care mai crede că, în varianta în care ar candida ar avea șanse reale de succes: „Nu aș fi genul de primar care să stea în birou. Prin natura firii mele, îmi place să mă plimb, să iau contact cu oamenii, să văd personal cum se transformă lucrurile. Dar decizia finală nu am luat-o! Cochetez cu ideea!”.