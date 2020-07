Dan Chişu, despre provocările din timpul epidemiei

Dan Chişu a vorbit, la „Marius Tucă Show” despre provocările profesionale din perioada epidemiei, atunci când a fost nevoit să amâne lansarea filmului „5 Minute”. Regizorul mărturiseşte cum s-a născut şi, ulterior, cum a fost pusă în practică ideea filmului „9 poveşti de dragoste şi ură în izolare”.

Dan Chişu, invitatul emisiunii „Marius Tucă Show”, devoalează ce a însemnat perioada de epidemie pentru partea profesională a vieţii sale. Invitatul lui Marius Tucă recunoaşte că apariţia noului coronavirus a dus la amânarea lansării filmului „5 Minute”, programată pentru data de 26 martie.

Există însă şi o parte bună a acestei perioade pentru regizorul Dan Chişu, iar vorba „fă Rai din ce ai” pare să se potrivească perfect în cazul acestuia. Aşa că, după ce a lăsat deoparte revolta provocată de amânarea unor proiecte din cauză de COVID-19, lui Dan Chişu i-a venit ideea să facă un film în perioada de izolare.

Şi într-o singură săptămână, fără niciun buget, filmat exclusiv cu telefoanele mobile, dar având alături – bineînţeles, de la distanţă! – 17 actori cu patalama care i-au acceptat provocarea, apărea filmul „9 poveşti de dragoste şi ură în izolare”. Un film experiment, o joacă frumoasă, după cum mărturiseşte Dan Chişu.

Regizorul povesteşte cum a gândit şi a făcut filmul „9 poveşti de dragoste şi ură în izolare”.

„Atunci când eram super stresat, mi-a venit ideea să fac un material de internet, cu zoom-uri, skype-uri. Am vorbit cu unul din actori şi mi-am dat seama că ar trebui să facem un film. Să vorbim despre cât de greu este să faci film. (…) Nu mi-am pus problema să fac un film cu valoare artistică. Când am început să lucrăm la acest film ideea a fost să inventăm 9 poveşti de dragoste şi ură. Există şi această posibilitate să stăm în carantină 200 de zile. (…) E ficţiune. Tu nu ai văzut filme apocaliptice? Am simţit nevoia să inventez şi personaje care să aibă atitudine vis-à-vis de sfârşitul pământului”, a spus Dan Chișu.

,,M-a enervat la început, mai ales şocul profesional. (… ) Aveam lansare de film pe 26 martie, 5 Minute, film pe care l-am terminat anul trecut. Am avut premiera internaţională la Varşovia, unde a fost foarte bine primit, exact când se vota acolo o lege referitoare la educaţia sexuală în scoli, şi includea problema LGBT. Spectatorii nu voiau sa plece, puneau întrebari şi au pus întrebări în hol. (… ) Am făcut şedinta de brainstorming în care s-a hotărât să amânăm lansarea pentru februarie-martie, când publicul va fi pregătit. Nouă ne era frică de nişte filme americane care ar fi ieşit în acelaşi moment cu filmul nostru şi să nu cumva să nu ne omoare. Ei bine, ne-a omorât COVID-ul”, a povestit regizorul.

După o discuţie extrem de interesantă despre inspiraţie, actori, filme şi provocări profesionale care te scot din zona de comfort – mai ales în perioada unei epidemii – Marius Tucă l-a readus pe Dan Chişu într-o zonă pe care a exploatat-o cu maximă plăcere: gastronomia şi plăcerea gustului.

„Eu ma regăsesc în zona simplă a Italiei, chiar dacă am stat multă vreme în Paris. Îmi place mâncarea indiană foarte mult. Am stat prin 83 aproape un an şi jumătate în India.(…) Partea afectivă legată de mâncare se formează în copilărie. Copilului îi place ce i-a dat mama. Copilul recunoaşte un număr limitat de gusturi. (…) Îmi place Primitivo ca vin de lungă durată. Am descoperit un vin făcut în Moldova care seamană cu Amarone. Un vin excepţional”, a dezvăluit Dan Chișu.