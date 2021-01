Dan Negru explică Revelionul recordurilor: La anul îmi doresc să fie mai puțini telespectatori

Dan Negru a bătut din nou recordul cu Revelionul prezentat la Antena 1. Realizatorul susține că a fost cel mai greu program de Revelion, din cauza restricțiilor Covid-19, dar pentru anul viitor își dorește să aibă audiență mare, însă oamenii să fie liberi să meargă în piețe sau în alte locuri.

”A fost cel mai greu Revelion pe care l-am făcut în acești 21 de ani. Din cauza pandemiei am fost nevoiți să testăm, să pregătim cu o lună înainte momentul, să păstrăm regulile sanitare. Ne-au picat niște invitați, au căzut la testele Covid. Miezul nopții cu unul din marii artiști ai României... Ne-am repliat în câteva ore și a trebuit să schimbăm tot miezul nopții. Am filmat mai mult decât de obicei. Am filmat vreo 3 zile jumătate", a spus Dan Negru, informează Observator.

"Vali, știi ce îmi doresc eu? Ca la anul, când ne întâlnim, să fim tot lideri de audiență. Dar oamenii să fie mai puțini. La anul să fim în piețe, pe străzi, în restaurante, pe părții. Să fim lideri de audiență, dar oamenii care se uită la TV să fie mai puțini, și mai mulți pe străzi", a încheiat Dan Negru.