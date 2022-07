Dan Petrescu vorbește despre demisia de la CFR Cluj: 'E posibil orice la fotbal!'

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu va demisiona de la formaţia ardeleană decât poate în momentul în care aceasta nu va mai avea şanse de calificare în grupele Conference League.

Întrebat dacă s-a gândit să demisioneze după ce campioana României a fost eliminată de către gruparea armeană Piunik Erevan în primul tur preliminar al Champions League, Dan Petrescu a răspuns:

"Nu, nu, în niciun caz nu m-am gândit. E clar că obiectivul în acest sezon a fost să ajungem în grupele cupelor europene. Până la urmă şi Conference League e o competiţie europeană. Acum e clar obiectivul să ajungem în grupe, mai avem 6 meciuri să ajungem acolo şi avem toate şansele. Dacă ajungem în grupele Conference League şi avem un parcurs bun în campionat ne putem reveni. Era mult mai uşor pe ruta cealaltă, dar sunt momente grele în viaţa unei echipe. Trebuie să trecem prin ele şi să nu ne facem singuri rău. Eu mă gândesc numai la meciul cu Rapid pentru că ştiu că numai o victorie poate să aducă liniştea. Indiferent ce se va întâmpla mâine cu Rapid, eu nu voi pleca de aici, decât poate atunci când nu vom mai avea şanse la grupele Conference League. Atunci zic că poate dacă vine un alt antrenor face mai bine. Dar nu în momentul de faţă. Eu am făcut lotul, am mare încredere în jucători şi trebuie să mergem înainte. Nu are ce să mă deranjeze că au apărut nume de antrenori... sunt obişnuit cu această meserie. E posibil orice la fotbal, poate când ies din conferinţă vine şi zice că trebuie să plec. Dar eu sunt conştient că am dat mereu ce am avut mai bun. Eu mă gândesc doar la echipă, deciziile celelalte le iau conducătorii", a spus Petrescu, relatează Agerpres.

Petrescu nu a discutat cu patronul Ioan Varga după eliminarea din Champions League deoarece acesta se confruntă cu unele probleme medicale.

"CFR e un club important, orice antrenor e aici sub presiune, indiferent că e Dan Petrescu sau dacă vine Mourinho. Nu am apucat să vorbesc cu patronul, ştiţi şi voi situaţia patronului (n.r. - probleme de sănătate)... preşedintele Cristian Balaj mi-a zis să stau liniştit şi să-mi fac treaba. Dacă clubul are încredere în Dan Petrescu, rezultatele vor veni 100% cât timp voi fi aici", a explicat el.

"Orele de după eliminarea din Liga Campionilor au fost foarte grele... mai ales pentru mine. Din păcate şi pentru patronul clubului. Cred că au fost cele mai grele ore de când sunt antrenor la CFR, nu am trecut printr-o aşa perioadă. A fost o dezamăgire mult prea mare şi sunt conştient că e un moment foarte greu. Dar ştiu că toate echipele din lume au momente grele şi au ieşit din ele. La alte echipe ţine momentul greu 5 ani, nu câştigă nimic, în timp ce la noi e doar un moment. M-am gândit că CFR mi-a dat mie foarte mult ca om, ca antrenor în ultimii cinci ani, în acelaşi timp cred că am dat şi eu foarte mult acestui club. De aceea cred că există în continuare soluţii să ieşim din acest derapaj, să ieşim mai puternici şi să obţinem rezultatele aşteptate", a adăugat Dan Petrescu.

CFR Cluj a fost eliminată de formaţia armeană Piunik Erevan din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, fiind învinsă cu 4-3 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, după ce scorul a fost egal, atât după cele 90 de minute regulamentare (1-1), cât şi după prelungiri (2-2), în manşa secundă a primului tur preliminar.

CFR Cluj va continua în turul al doilea preliminar al Europa Conference League, unde va întâlni formaţia andorrană Inter Club d'Escaldes. CFR va fi gazdă pe 21 iulie, iar returul se va juca pe 28 iulie.