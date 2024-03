Dan Vîlceanu acuză 'mizerabila operațiune' din PNL: Florin Roman a votat de 5 ori la demiterea lui Alin Nica

Fostul ministru PNL de Finanțe, Dan Vîlceanu, exclus vara trecută din partid, a scris miercuri pe Facebook că demiterea liderului PNL Timiș din cauza opoziției acestuia față de alianța cu PSD „ar lăsa și un comunist perplex”.

„Dincolo de aspectele morale care fac operațiunea mizerabilă, sunt câteva lucruri care ar lăsa și un comunist perplex: Florin Roman a votat de 5 (cinci) ori și Virgil Popescu a votat de 2 (două) ori. Nu s-a întâmplat pe furiș, totul a fost pe față. Cică ar fi fost colegi absenți care i-au împuternicit să voteze ei în locul lor. Știu că cei care citesc aceste rânduri pot considera amuzantă întâmplarea, dar nu este. Este exemplul clar de dictatură internă și de partid luat ostatic. Această conducere a partidului a făcut din PNL preșul PSD și trebuie să plece!”, a scris Dan Vîlceanu.

„Ieri a avut loc unul dintre cele mai mizerabile episoade din istoria recentă a PNL: colegul și prietenul nostru liberal, Alin Nica, a fost schimbat, total nestatutar și nelegal, din funcția pe care a obținut-o prin alegeri în filiala Timiș pentru că nu a vrut să pună preș în fața pesediștilor propria persoană, filiala PNL pe care o conducea și comunitatea care l-a votat”, a adăugat acesta.

„Ne-au ciuruit!”

Alin Nica a declarat după ședința în care a fost demis de către Biroul Politic Naţional al PNL de la şefia organizaţiei liberale Timiş că decizia echivalează practic cu "o excludere" din partid.

"Am aflat cu neplăcere că Timişul şi timişorenii au fost vânduţi, ca la piaţă, pe o negociere strâmbă, în defavoarea Partidului Naţional Liberal din Timiş. Am aflat, aşa mi-au spus colegii, că PNL a cedat şantajului PSD cu anticipatele, cedând Timişul şi Timişoara către PSD şi evident că am fost sacrificat de dragul stabilităţii naţionale. Mă bucur dacă eu şi colegii mei de la Timiş suntem sacrificaţi pentru România. Fac cu drag acest sacrificiu, aşa cum l-au făcut miile de timişoreni, în 1989, dar nu pot să accept şi niciunul dintre colegii mei nu acceptă să fim sacrificaţi, aşa cum am fost de fapt, pentru şantajul PSD. Timişul şi Timişoara nu vor fi păcăliţi. Oamenii din Timiş şi din Timişoara vor şti să aleagă. (...) Mi-am luat rămas bun de la colegii mei (...) pentru că pentru noi, cei de la Timiş, această demitere echivalează practic cu o excludere din Partidul Naţional Liberal, pentru că nu vom avea şansa să apărăm ideile unui proiect de dreapta, în jurul PNL, în judeţul nostru", a declarat Alin Nica, marţi, după ce a plecat de la şedinţa BPN al PNL.

Liberalul nu a exclus posibilitatea de a candida ca independent pentru şefia CJ Timiş, dar a subliniat că "are şi alte opţiuni". Întrebat dacă printre opţiuni se numără şi candidatura din partea Alianţei Dreapta Unită, Alin Nica a răspuns: "Evident că da".

Potrivit lui Nica, "colegii liberali au ciuruit idealurile aspiraţiile şi dorinţele electoratului de dreapta din Timiş".