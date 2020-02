Dana Gârbovan trage cu TUNUL în Guvern: Au SFIDAT referendumul pe justiție!

Judecătorul Dana Gîrbovan acuză Guvernul PNL că au modificat, prin OUG 23/2020, statutul judecătorilor. Gîrbovan arată că prin această decizie, Guvernul sfidează voința a milioane de români, care au cerut, la referendumul pe justiție, să nu se mai facă modificări în acest domeniu prin intermediul OUG.

”Guvernul Orban a modificat fara nici o consultare, prin ordonanta de urgenta, aspecte ce fac parte din statutul judecatorului, sfidand vointa a milioane de romani care, cu ocazia referendumului din mai 2019, au votat interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei.

Astfel, prin OUG 23/2020, una dintre cele 25 de ordonante de urgenta adoptate in ultima noapte de guvernare din 04 februarie 2020, au fost aduse modificari grave statutului judecatorilor, prin stabilirea unei abateri disciplinare ce are ca efect atat o ingerinta directa si fara precedent a Guvernului in actul de judecata, cat si incalcarea dreptului la un proces echitabil al partilor.”, scrie Dana Gîrbovan.