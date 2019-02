Viorica Dăncilă, prima REACȚIE după ce Olguța Vasilescu a fost refuzată, din nou, de Klaus Iohannis: Are ca obiectiv să blocheze activitatea Guvernului

Premierul Viorica Dancila sustine, dupa ce Lia Olguta Vasilescu a fost refuzata, din nou, de presedintele Klaus Iohannis in functia de ministru al Dezvoltarii, ca seful statului are drept obiectiv blocarea activitatii Guvernului. Prim-ministrul sustine ca dupa ce va reveni in România, va exista o sedinta la nivelul Coalitiei in care se va stabili calea de urmat.

„E un nou blocaj al Guvernului. Daca tot voia sa refuze, nu trebuia sa treaca 70 de zile. Oportunitatea de a alege un membru al Guvernului e a prim-ministrului. Ceea ce i se reproseaza doamnei Vasilescu mi se pare incredibi. Lipsa de experienta? Sa fim seriosi. Chiar dacă am venit cu altcineva cred că domnul președinte are ca obiectiv să blocheze activitatea Guvernului. Lucru văzut și din faptul că mi-a fost cerută demisia de șapte ori. Toți ochii statelor membre sunt ațințiti asupra României. Ce vrem, să arătăm războiul intern sau faptul că România e capabilă să conducă președinția cu succes? Eu speram să am un răspuns pozitiv. E greu de prevăzut care va fi răspunsul președintelui, dar știu că în cadrul coaliției de guvernare e o stare de nemulțumire mare și iritare. Vom avea ședință în coaliția PSD-ALDE și vom lua o decizie. Nu pot să spun care va fi decizia. E adevărat că și dl Dragnea și dl Tăriceanu, cei din partid sunt foarte nemulțumiți, pentru că tot ceea ce i se reproșează Olguței Vasilescu sunt lucruri nereale. Dacă un primar nu are experiență în adminsitrație, atunci cine să aibă?”, a declarat Viorica Dăncilă, joi seară la Antena 3.

Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, într-o scrisoare adresată premierul Viorica Dăncilă, că respinge numirea Olguței Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltării, motivând că nu are pregătirea necesară.