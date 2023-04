Daniel Cadariu: Deja s-au semnat contracte pentru jumătate dintre sectoarele de plajă de la Mamaia

Ministrul Turismului anunţă că, după ce anul trecut au expirat contractele de concesiune pentru activităţi turistice omologate pe plaja din Mamaia, anul acesta au fost încheiate contracte noi pentru jumătate din sectoarele de plajă. Daniel Cadariu spune că, în condiţiile în care sunt sectoare pentru care nu s-a prezentat niciun ofertant, ori doar unu, speră ca pentru cealaltă jumătate să poată fi încheiate contracte, conform news.ro.

„În cursul anului trecut, marea majoritate a contractelor de concesionare au expirat. După ce am discutat cu Ministerul Mediului, a fost iniţiată o Ordonanţă de Urgenţă cu nişte excepţii de la Codul Administrativ, în baza căreia deja am făcut o primă rundă de licitaţii pentru reconcesionare, aproape jumătate din aceste sectoare au fost concesionate şi s-au încheiat aceste contracte, iar pentru diferenţă am înţeles că în perioada 2-15 mai se va face o nouă licitaţie pentru a face aceste desemnări de concesiuni. Sperăm să se prezinte pentru că în multe cazuri, pe multe sectoare nu s-au prezentat sau s-a prezentat un singur solicitant şi atunci nu era legal”, a declarat Daniel Cadariu în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv.

Acesta spune că era necesară o investiţie în lărgirea plajelor afectate de fenomenul de eroziune.

Ministrul a explicat că, încă de la reamenajarea plajei de la Mamaia, a întrebat de ce nu a fost luat nisipul, pus deoparte şi apoi întins peste pietrele şi scoicile aduse din mare, în aşa fel încât plaja să rămână acoperită cu un strat cu nisip fin, însă nu a primit niciun răspuns.