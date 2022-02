Daniel Ghiţă a EXPLODAT în apărarea poliţiştilor: Politicul pune presiune pe ei, procurorii dictează în anchete clasare

Deputatul Daniel Ghiţă sare în apărarea poliţiştilor din România. Ghiţă spune că oamenii legii sunt împiedicaţi să îşi facă activitatea şi că procurorii le dictează cum să procedeze în anchete.

"Voi știți in ce condiții lucrează un polițist ? Politicul pune presiune pe ei: procurorii dictează în anchete clasare sau urmărire penală( deși procurorii nu au voie sa intervină in ancheta penală!) Nu sunt lăsați să facă anchete , stau cu frica procurorului din spate! Parchetele sunt deja influențate politic.

Un procuror nu ar avea voie sa se implice într-o ancheta penală a Poliției. Polițiștii sunt obligați să facă ce le dictează (unii )procurori. Nu toți procurorii ( avocat al statului) sunt corupți, o mare parte. Politica nu are ce caută in Poliția Româna, Jandarmerie, Parchete, etc. Exista derapaje și in Poliție, ca și in orice insitutie publica din România. Nu toți polițiștii sunt criminali, corupți,răi. Poliția Romană are tot respectul meu! Nihil Sine Deo", scrie Daniel Ghiţă pe Facebook.