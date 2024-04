Daniele De Rossi rămâne antrenor la AS Roma, confirmă conducerea clubului

Clubul AS Roma a confirmat joi că antrenorul principal, Daniele De Rossi, va rămâne la conducerea echipei şi în "viitorul apropiat", scrie DPA, potrivit Agerpres.

De Rossi, 40 de ani, care a petrecut 18 ani ca jucător la "giallorossi", a preluat banca tehnică a formaţiei în ianuarie după demiterea lui Jose Mourinho.

AS Roma a urcat de pe locul nouă pe locul cinci în Serie A sub "bagheta" lui De Rossi, care are un contract valabil până în iunie.

Echipa din capitala Italiei este şi în sferturile Europa League, unde va juca împotriva lui AC Milan, joi seara, în manşa retur, după ce în tur, la Milano, s-a impus cu 1-0.

"După o întâlnire avută miercuri după-amiază cu Daniele De Rossi, suntem încântaţi să anunţăm că acesta va rămâne pe banca tehnică şi dincolo de actualul sezon", a informat conducerea clubului, fără a preciza perioada noului contract.

"Alte detalii vor fi furnizate în zilele următoare", a menţionat clubul.

În Serie A, AS Roma este pe locul 5, cu 55 de puncte, la 8 puncte de podium, după 32 de etape. Luni, în etapa a 33-a, AS Roma va juca acasă împotriva Bologna.