Dănuț Pop, liderul PER, către Răzvan Cuc: 'Ce a făcut timp de trei ani și de ce a așteptat până acum?'

Liderul Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop, îl acuză pe actualul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, că nu a fost capabil să înceapă construcția autostrăzii Ploiești- Brașov. Pop spune că PER nu e de acord cu introducerea unei taxe pe autostradă, pentru că bani sunt din rovinietă şi supra-acciza pe carburanţi.

Ministerul Transporturilor și activitatea ministrului Razvan Cuc au fost mereu în atenția Partidului Ecologist Român. Le-am recomandat soluții să realizeze autostrada Ploiești- Brașov într-un an și chiar am avut un aport uriaș privind simplificarea procedurilor de achiziție având ca scop implementarea obiectivelor de infrastructură, prin avizul dat de catre CSAT și susținerea Președintelui României în acest sens, după solicitarea PER către premierul Viorica Dancilă de a pune în dezbatere domeniul infrastructurii, de importanță strategică pentru România, în cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Țării.

Nici după toate acestea, ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc nu a fost capabil să demareze construcția autostrăzii Ploiești- Brașov, motiv pentru care în august, anul acesta, PER acuza guvernul de rea- voință în privința autostrăzii cu pricina și cerea demisia ministrului Razvan Cuc.

Un subiect controversat cu care ecologiștii nu pot fi de- acord este taxa de autostrada. Anual se strâng peste un milliard de euro din rovinietă şi supra- acciza pe carburanţi, bani cu care s-ar fi putut face 300 km de autostradă la fiecare 12 luni. Haideţi să ne gândim cum ar fi arătat astăzi România dacă guvernele de până acum nu ar fi pus şpăgile şi interesele personale pe primul loc. Revoltător este faptul că, în timp ce risipesc banii, guvernanţii inventează taxe care mai de care mai aberante. PER consideră că această taxa este absolut inutilă dar şi cu efect negativ întrucât va provoca un stres şi mai mare conducătorilor auto, generând cozi şi aglomerarea traficului. Pe lângă faptul că valoarea acesteia este, deja, puternic contestată.

Astăzi, ministrul demis Răzvan Cuc ne anunță că va transmite contractul autostrăzii Ploiești- Brașov și ca poate fi semnat de Comisia Națională de Prognoză. Ne întrebăm, oare, ce a făcut timp de trei ani și de ce a așteptat până acum?”, e mesajul liderului PER, Dănuț Pop.