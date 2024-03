'Dați-ne naibii rachete Patriot!'. Dmitro Kuleba a explodat după ultimul atac rusesc asupra Kievului

„Dați-ne naibii (rachete) Patriot!”, a cerut Dmitro Kuleba în interviu.

Fabricate în SUA, rachetele sol-aer Patriot sunt cel mai bun sistem de apărare pentru a combate rachetele balistice care au fost lansate asupra Ucrainei cu o intensitate din ce în ce mai mare în ultimele zile, notează Politico.

„Dacă am avea suficiente sisteme de apărare aeriană, și anume (rachete) Patriot, am putea să protejăm nu numai viețile oamenilor noștri, ci și economia noastră de distrugere”, a adăugat ministrul ucrainean.

Luni, cu doar o oră înainte ca Dmitro Kuleba să stea de vorbă cu Politico la sediul Ministerului de Externe, în plină zi, capitala ucraineană a fost atacată de rachete balistice rusești.

Câteva explozii puternice au răsunat la doar câteva momente după ce sirenele de raid aerian au alarmat tot orașul.

În acel moment, Kuleba se afla în grădina botanică a orașului pentru a realiza un videoclip pentru o călătorie viitoare, mai adaugă sursa citată.

Rachetele rusești au fost interceptate de apărarea aeriană Patriot. Dar nouă persoane, printre care o adolescentă, au fost totuși rănite din cauza căderilor de moloz, inclusiv în cartierul din apropierea locului în care filma Kuleba.

Cererea ministrului de externe vine într-un moment tensionat pentru Ucraina, care încearcă să respingă forțele invadatoare ale lui Putin.

Sprijinul occidental, puternic la începutul invaziei de acum doi ani, a slăbit în ultimele luni, iar un nou pachet important de ajutor american este blocat în Congresul american.

Aliații europeni s-au străduit să acopere golul în furnizarea de fonduri și arme de care Kievul are nevoie, însă războiul de apărare al Ucrainei este într-o fază foarte dificilă.

Rusia avansează pe câmpul de luptă, iar Putin, proaspăt întors după victorie electorală măsluită, profită de orice ocazie pentru a intensifica atacurile rusești.

„Când trupele ucrainene pierd poziții, să ne uităm la motive. Este pentru că Rusia a început să folosească masiv bombe aeriene ghidate modernizate”, a mai spus Kuleba.

I am grateful to Ukraine's State Emergency Service rescuers, police, utility workers, and all other services involved in rescue and recovery following Russia's attack on Kyiv this morning. Russian terrorists launched ballistic missiles at Kyiv. Unfortunately, houses in a… pic.twitter.com/XFvvR4qQL2

Russian fascists launched several hypersonic missiles from occupied Crimea. They covered the distance of 580 km to Kyiv in 3 minutes at an estimated speed of 11,600 km/h (7,200mph). Hence the air raid siren system did not turn on in time. Suspected to be Zircon cruise missiles. pic.twitter.com/yJqNW8KL72