De ce este recomandat consumul fructelor de mare si cat de des?

Fructele de mare, la fel ca si pestele, reprezinta o componenta extrem de valoroasa a unei diete echilibrate, sanatoase. Pot fi gasite in meniurile celor mai bune restaurant locale sau pot fi achizitionate din supermarketuri pentru a fi pregatite acasa.

Indiferent unde preferati sa le consumati, este important sa stiti ca este recomandat a fi consumate in pana la trei portii pe saptamana. Cele mai importante si totodata delicioase specii incluse in categoria fructelor de mare sunt crevetii, stridiile, homarii, crabii, caracatitele, scoicile, sepiile, langustele si langustinele.

Toate acestea includ proteine de incalta calitate si un amestec de aminoacizi esentiali pentru mentinerea sanatatii. In plus, fructele de mare au un aport important de minerale si vitamine, precum vitamina A si D, seleniu, magneziu si fosfor – toate ajutand la buna functionare a organismului uman. Numeroase cercetari evidentiaza multiplele beneficii ale acizilor grasi omega-3 prezent in cantitati ridicate de fructele de mare si avantajul unui continut scazut de sodiu, colesterol si grasimi. Acestea reprezinta un sprijin important impotriva bolilor cardiovasculare, cerebrale si respectiv de inima.

Preparate savuroase pe baza de fructe de mare veti regasi in Romania la restaurante de la malul Marii Negre sau in proximitatea Bucurestiului, pe malul lacului Mogosoaia, la restaurantul Vacanta Culinara. Acesta din urma ofera aperitive si feluri principale multiple sub forma de platouri, paste cu fructe de mare, fructe de mare preparate cu sosuri apetisante sau la gratar. Selectia Vacanta Culinara include creveti, midii, calamari, caracatita, sepie, langustine sau crabi, preparate dupa retete traditionale din tari ca Spania, Portugalia, Belgia sau Italia si poate fi regasita pe www.vacantaculinara.ro.