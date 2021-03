De la Paris la Botoșani - Un fotbalist de la FC Botoșani era văzut ca un viitor superstar al lui PSG (BBC)

Hervin Ongenda, fotbalistul lui FC Botoşani, era aşteptat să fie primul superstar al lui Paris Saint-Germain după preluarea clubului francez de către Qatar Sport Investments, scrie BBC potrivit Agerpres.

Antrenorul lui FC Botoşani, Marius Croitoru, îl consideră pe Ongenda "un geniu" şi a estimat că acesta "ar fi trebuit să aibă răbdare la PSG".

Hervin Ongenda, ce are acum 25 de ani, a jucat pentru toate naţionalele Franţei până la categoria de vârstă Under-21, iar cotidianul Le Parisien îl descria la un moment dat ca pe marele talent al unei generaţii de fotbalişti francezi din care mai făceau parte Kingsley Coman, Anthony Martial şi Adrien Rabiot.La 18 ani, atacantul a debutat la prima echipă a lui PSG, fiind coleg cu nume ca David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore şi Lucas Moura."Ştiam că sunt bun. Am fost mereu decisiv pentru echipele la care am jucat. Marcam, dădeam pase decisive, întotdeauna am fost aşa. Eram conştient de talentul meu. (...) Ancelotti (Carlo - n. r.) era foarte atent la jucătorii tineri. Voia întotdeauna să găseşti o soluţie mai bună, să înveţi tot timpul", a declarat Ongenda pentru BBC.Beckham, aflat în ultimele luni ale carierei, "era atent la toţi şi era foarte implicat - îţi spunea dacă ceea ce faci era bine sau rău".În iunie 2013, Ongenda a ignorat interesul lui Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool şi Arsenal şi a semnat primul său contract de profesionist pe Parc des Princes. El a sărbătorit cu stil acest lucru, marcând un gol în victoria cu Bordeaux din Supercupa Franţei.Visurile lui la PSG au fost însă spulberate. Edinson Cavani a fost principala achiziţie a clubului în vara lui 2013, iar Laurent Blanc l-a înlocuit pe Ancelotti pe banca tehnică. Deşi parizienii i-au oferit un contract mai bun în 2014, iar preşedintele Nasser Al-Khelaifi l-a descris ca fiind "viitorul lui PSG", Ongenda a fost împrumutat la Bastia, antrenată de Claude Makelele.Ongenda s-a dus la Bastia pentru a beneficia de mai mult tip de joc, însă, din păcate pentru el, Makelele a fost demis în noiembrie. Fotbalistul a avut un sezon dificil în Corsica şi s-a întors la PSG, unde a fost folosit puţin, iar în ianaurie 2017 a semnat un contract pe trei ani şi jumătate cu gruparea olandeză Zwolle. După doar trei meciuri disputate în cinci luni pentru Zwolle, el a rămas aproape un an fără echipă, iar în martie 2018 a ajuns la Real Murcia, în divizia a treia spaniolă, de unde a plecat după patru luni şi două meciuri jucate.Următoarea lui destinaţie a fost una improbabilă, Botoşani, un oraş cu circa 110.000 de locuitori, situat la 37 de mile de graniţele României cu Ucraina şi Republica Moldova.Finanţatorul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime, a povestit că Ongenda a fost oferit mai multor echipe din România. "Agentul ne-a spus că băiatul a jucat de curând pentru PSG. Sunt multe escrocherii, aşa că ne-a fost puţin puţin teamă. Chiar putea fi Ongenda pe care l-am văzut la Paris?", a spus Iftime.Ongenda, care avea atunci câteva kilograme în plus, a risipit îndoielile când a arătat ce ştie cu mingea şi a semnat cu FC Botoşani după un cantonament în Austria.Marius Croitoru era directorul sportiv al clubului când a semnat Ongenda, iar acum este antrenorul echipei şi principalul motiv pentru care fotbalistul se mai află aici."Sigur că nu poţi să compari Parisul cu Botoşaniul. Nu poţi să faci prea multe lucruri când pleci de la antrenament. Hervin a găsit însă o zonă de confort şi se simte foarte bine aici. E printre cei mai buni trei fotbalişti străini care joacă în România, dacă nu cel mai bun. Este un geniu. Pentru un jucător este foarte, foarte greu, dacă nu imposibil, să facă ce face Hervin cu mingea când are chef", a declarat Croitoru.La început Ongenda a fost de multe ori rezervă, dar situaţia lui s-a schimbat când Croitoru a fost numit antrenor.În ianuarie 2020, Ongenda s-a transferat la Chievo, în Serie B, dar în septembrie s-a întors la Botoşani."Nu ştiu dacă pot reveni la PSG - acesta e un vis pentru mine. Sentimentele mele pentru Paris sunt puternice. Scopul meu e să ajung din nou la cel mai înalt nivel. Ştiu că o pot face. Sper să fac un mare pas înainte la finalul acestui sezon", a spus Ongenda.FC Botoşani a respins recent o ofertă de 800.000 de lire sterline pentru el. "Nici măcar nu s-a gândit să plece. Vrea să încheie sezonul aici, să arate de ce e în stare", a afirmat Croitoru.În opinia lui Iftime, fotbalul este mai important pentru Ongenda decât banii. "Nu ştiu dacă poate juca pentru cele mai mari cluburi, dar poate avea o carieră decentă în Europa sau în Golf, unde poate câştiga mai mulţi bani. Vreau să-l ajut, însă are nevoie de un sezon consistent", a adăugat el.FC Botoşani nu pune presiune pe Ongenda. Celor de la club le plac aura şi poveştile pline de farmec ale jucătorilor."Odată mâncam cu echipa şi a sunat Zlatan de la Los Angeles. Închipuiţi-vă ce impact a avut asupra jucătorilor", a povestit Croitoru."Hervin a fost prost sfătuit. Cred că ar fi trebuit să aibă răbdare la PSG. Era acolo cu cei mai mari jucători din lume. Prietenii lui - Presnel Kimpembe, Coman şi mulţi alţii - au avut cu toţii cariere extraordinare. Cred că Ongenda ar fi trebuit să aştepte să-i vină şi lui rândul. Asta-i tot", este de părere tehnicianul botoşănenilor.