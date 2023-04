Decizia lui Vladmir Putin, după atentatul cu bombă de la Sankt Petersburg/ Video

Putin l-a decorat postum pe Fomin ”pentru curajul şi bravura de care a dat dovadă în exercitarea funcţiei sale profesionale”, se arată într-un decret publicat luni pe site-ul Kremlinului.

Vladlen Tatarski a fost ucis duminică în explozia unei bombe, într-o cafenea, la Sankt Petersburg, unde participa la o conferinţă a unei organizaţii - "Cyber Z Front" - în favoarea operaţiunii forţelor ruse în Ucraina.

Cel puţin alte 32 de persoane au fost rănite în asasinat, dintre care opt erau în continuare în stare gravă.

O tânără în vârstă de 26 de ani, Daria Trepova, a fost arestată rapid şi prezentată de către autorităţile ruse ca având legături cu opozantul istoric al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi.

Ultimele secunde înaintea exploziei

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12