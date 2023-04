Răsturnare de situație în cazul exploziei de la Sankt Petersburg: ultimele secunde înaintea masacrului/ Video

Autorităţile ruse au reţinut-o pe Trepova, în vârstă de 26 de ani, susţinând că aceasta ar fi fost implicată în explozia care l-a ucis pe cunoscutul blogger militar Vladlen Tatarski într-o cafenea din Sankt Petersburg, duminică, informează News.ro.

O înregistrare video publicată recent arată momentele premergătoare exploziei care l-a ucis duminică pe jurnalistul militar rus Vladen Tartovski într-o cafenea din Sankt Petersburg. Tatarsky a murit în urma unei explozii care a străpuns cafeneaua în care apărea ca invitat al unui grup pro-război numit Cyber Front Z.

Rapoartele anterioare ale presei ruse au sugerat că Tatarsky ar fi fost ucis de un dispozitiv ascuns într-o figurină pe care o femeie i-o oferise înainte de explozie. Înregistrarea video de 25 de secunde îl arată pe Tartovsky punând o statuetă care i-a fost oferită la eveniment într-o cutie, după ce i-a pasat microfonul unui alt bărbat. El pune statueta înapoi în cutie şi apoi o acoperă cu ceea ce pare a fi un ambalaj de hârtie. În momentul în care apasă pe hârtie, se produce o explozie.

În ultimele două secunde ale videoclipului, Tartovsky este pixelat, dar restul scenei nu este pixelat. Cunoscutul blogger rus a fost ucis în ceea ce pare a fi un atac îndrăzneţ asupra unei figuri pro-Kremlin de profil înalt, au declarat oficialii. Autorităţile au declarat că tratează cazul ca pe o suspiciune de crimă. Cel puţin 32 de persoane au fost rănite în urma exploziei, 10 dintre acestea fiind în stare gravă, a anunţat presa de stat Ria Novosti, citând Ministerul rus al Sănătăţii.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12