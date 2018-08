Decizie RADICALĂ a firmei care administrează podul prăbușit în Italia

Conducerea societăţii Autostrade per l'Italia, care administra podul rutier prăbuşit marţi, la Genova, a anunţat sâmbătă că va aloca 500 de milioane de euro pentru reconstrucţie şi pentru ajutoare destinate oraşului, informează AFP.

Fondurile vor fi disponibile începând de luni, a declarat directorul general al societăţii, Giovanni Castellucci. Pentru familiile celor peste 40 de victime ale catastrofei va fi plătită o sumă de ordinul milioanelor de euro, iar pentru mutarea locatarilor din imobilele de sub pod - zeci de milioane.



Potrivit managerului, firma poate reconstrui podul de pe autostrada A10 din nord-vestul Italiei în opt luni de la obţinerea avizelor. Noul pod ar urma să fie construit din oţel.



Castellucci şi preşedintele consiliului de administraţie al Autostrade per l'Italia, Fabio Cerchiai, au precizat că nu intenţionează să demisioneze.



Începând de luni, pe autostrăzile din zona oraşului Genova nu se vor mai percepe taxe. Guvernul italian a declanşat vineri procedura de revocare a concesiunii tronsonului de autostradă pe care se afla podul prăbuşit. AFP menţionează că Autostrade per l'Italia gestionează aproximativ jumătate din cei circa 6000 de kilometri de autostrăzi din peninsulă.