Declarația de presă a președintelui Klaus Iohanis - VIDEO

Aș vrea să fac câteva observații legate de cele două evenimente de astăzi și anume votarea rezoluției din Parlamentul European și prezentarea Raportului MCV. Aceste două chestiuni reprezintă într-adevăr două note foarte, foarte proaste pentru actuala guvernare, Dragnea-Dăncilă, această guvernare pe care o consider un accident al democrației româneşti. Şi în rezoluția Parlamentului European, şi în Raportul MCV, apar cam aceleași lucruri: românii, majoritatea românilor, şi eu şi mulţi alţii, dorim să fim europeni, să construim o democrație solidă, transparentă, pentru români. Din nefericire, acest accident al democrației care este guvernarea Dragnea-Dăncilă are cu totul alte idei şi încearcă să tragă țara înapoi. Aceste multiple schimbări şi intenții de schimbări - la legile justiției, la coduri penale - au atras atenţia în modul cel mai negativ. Aceste lucruri ne aduc deservicii majore. Şi trebuie să observăm că, de exemplu, Dragnea, ca să folosesc o expresie din Caragiale – „şi dă-i şi luptă, şi dă-i şi luptă" – şi cară valize, şi vorbeşte între uşi, în faţa uşii, în spatele uşii, se luptă. Partea proastă este că se luptă cu România, în loc să se lupte pentru România.

Despre doamna Prim-ministru n-aş spune că se luptă. Ca să parafrazez o vorbă din bătrâni, „ţara arde şi doamna Prim-ministru se ascunde în Arabia”. Este îngrijorător, foarte îngrijorător şi aceste lucruri astăzi trebuie să ne dea foarte, foarte mult de gândit.

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Domnule Preşedinte, dumneavoastră aţi făcut ceva pentru a opri acea rezoluție, pentru a îndulci tonul MCV? Ca Preşedinte, aţi întreprins vreo acțiune?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: O fi posibil să nu observați că am fost în Parlamentul European sau în Comisie? Cred că m-ați observat.

Jurnalist: În afară de acea ieșire publică...

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Vă rog, alte întrebări!

Jurnalist: Ce consecințe credeți că vor avea cele două rapoarte? Pentru că tot vorbim despre aceste rapoarte negative, iar cei de la PSD şi ALDE nu dau semne că ar ţine cont de ele. Şi atunci, care ar fi rezolvarea, soluția, finalul acestei probleme fără sfârșit?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da. Observăm cu toţii și cred că observăm cu mare îngrijorare că acești guvernanți se fac că plouă, cum se spune popular. Ei au alte preocupări. Și, într-adevăr, așa este. Singurul, singurul obiectiv al acestei guvernări Dragnea-Dăncilă este să-l scape pe Dragnea de închisoare și de dosare. Orice altceva pentru ei nu contează. Este clar că, dacă acești Dragnea-Dăncilă au singurul obiectiv să-l scape pe Dragnea de justiție, nu-i mai interesează nici Europa, nici românii, nici mersul României, și este foarte trist acest lucru.

Este clar că aceste două documente trebuie citite cumva ca să înțeleagă toată lumea. Ele, practic, ne spun că România s-a întors acolo unde a fost acum 11 ani, înainte de aderare. Ori, așa ceva nu ne-am dorit pentru România.

Iată un prim rezultat palpabil, vizibil și măsurabil al acestei guvernări Dragnea-Dăncilă. Au șters cu buretele tot efortul și tot rezultatul din cei 11 ani de când am aderat la Uniune, și ne-am străduit cu toții, fiecare în felul lui, să facem țara mai bună. Iată că acest accident al democrației românești a reușit în timp record să anuleze aceste rezultate.

Jurnalist: Cât timp ne va lua să ne redresăm, domnule Președinte, dacă ne-am întors cu 11 ani în urmă?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu va fi absolut deloc ușor. Nu va fi ușor deloc. Sper să se trezească din ce în ce mai mulți politicieni din România la realitate, în special, desigur, cei care sunt în Parlament. Să tragă concluziile de rigoare și să acționeze odată.

Jurnalist: Domnule Președinte, referitor la suspendarea procedurilor de numire, respectiv de revocare de la DNA și Parchetul General, ce veți face cu propunerile care au ajuns la dumneavoastră? Propunerea privind-o pe doamna Adina Florea este deja la Cotroceni, probabil o să ajungă și propunerea privind revocarea domnului Lazăr.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Le voi analiza cu marea atenție și în lumina acestor recomandări.

Jurnalist: Pentru că ați vorbit de dosare și în ultimul timp au apărut în spațiul public răspunsuri de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia legat de dosarele pe care le-ați avut dumneavoastră. Că au fost 9, ca au fost 17, ca în două ați fost urmărit penal. Cate dosare ați avut, domnule Iohannis?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu nu am avut niciun dosar. Toate s-au clasat și asta se numește că nu am avut un dosar. Am văzut ca acest harnic Dragnea cu valizele lui nici nu este original. Între noi fie vorba, el adună articole pe care dumneavoastră și alții le-ați scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale în care a fost. Aceste clasări nu s-au făcut fiindcă mă cunosc eu cu Lazăr 1, Lazăr 2 sau altcineva. Nu i-am cunoscut pe acești oameni, nici nu am vreun fel de relații personale. Avem relații instituționale. Aceste dosare toate s-au clasat fiindcă nu există fapte. Eu știu foarte bine ce am făcut și la primărie, și înainte de primărie, și la Președinție, și poate este important și pentru români să știe și de la mine, să afle și din gura mea, eu nu am comis niciodată o ilegalitate sau o faptă penală, lucru care este la fel de adevărat și pentru soția mea Carmen.

Jurnalist: Va merge doamna Iohannis joi la acea audiere unde a fost citată la Parchetul General?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu va merge pentru că ne vom afla în vizită de stat în Londra.

Jurnalist: Va cere amânarea acestei date?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Probabil.

Jurnalist: Cum vedeți propunerea pe care au făcut-o astăzi social-democrații pentru cele două ministere – Ministerul educației și Ministerul afacerilor europene – George Ciamba, respectiv doamna Ecaterina Andronescu?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Parcă acum câteva săptămâni se făcea mare tam-tam cu remanierea guvernamentală. Văd că au lăsat-o mai moale și acum se face o remaniere cu țârâita, cred că ar fi o exprimare potrivită. Adică unul câte unul este convins să plece și înlocuit cu cineva propus de partid. Se pare că voi primi două propuneri, dintre care una va fi analizată foarte, foarte repede și mă voi strădui să dau un răspuns rapid. Este vorba de ministrul delegat pentru afaceri europene. Totuși, totuși, ne pregătim pentru a prelua la 1 ianuarie Președinția Consiliului Uniunii Europene și nu avem un ministru care gestionează aceste afaceri. Nu știu de ce a demisionat ministrul Negrescu, nici nu a dat explicații foarte clare. Cert este că nu avem ministru al afacerilor europene în ajunul Președinției.

Propunerea care a fost făcută mi se pare una pe care o voi citi într-o notă pozitivă. Cu domnul Ciamba am mai lucrat, este un bun expert în afaceri europene, am colaborat bine până acum și cred că este foarte important să dau repede o rezoluție pe această propunere ca să ne mișcăm odată. Eu nu am criticat Guvernul pentru a-i opri din muncă, eu am criticat guvernul ca să-i impulsionez, doar, doar se întoarce cineva din Arabia și pune mâna și lucrează ceva. Măcar acum în ceasul al 12-lea.

Cealaltă propunere, dacă bine am reținut, doamna Andronescu va fi propusă pentru Învățământ. Vă spun că aici o să dureze un pic mai mult, s-ar putea chiar un pic mult mai mult. Dintr-un motiv simplu, eu am fost recent la un eveniment foarte frumos, la Politehnică. Poate vă amintiți „200 de ani de învățământ tehnic românesc”- un eveniment la care am participat cu plăcere, am văzut realizări senzaționale la Politehnică și mi-a părut bine că am mers acolo. Neîntrebată, mi-a spus, totuși, doamna Andronescu, că ea în niciun caz nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine și așa mai departe. Aflu acum cu surprindere că este propusă. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă, sau numai dorința partidului, sau dacă se face o remaniere cu bucata.

Jurnalist: O considerați competentă și potrivită pentru acest post? A avut trei mandate doamna Andronescu, deci o activitate transparentă din care să vă faceți o idee.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: V-am spus care este momentan stadiu și când va fi altceva o să vă anunț atunci.

Jurnalist: Cât de mult va dura această analiză pentru că joi expiră interimatul Rovanei Plumb la minister?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, se poate construi un alt interimat până mă când mă lămuresc.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Domnule Președinte, ce s-a schimbat, totuși, în doar șase zile? Pentru că dumneavoastră tot timpul ați spus că lucrați foarte bine cu Guvernul pentru preluarea Președinției, pe 6 noiembrie spuneați că lucrurile merg bine și ieri, înainte ca astăzi să se dea MCV și rezoluția, ați criticat preluarea aceasta.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Afirmațiile mele, pot să vă asigur, că nu au influențat nici MCV,

nici Parlamentul European. Nici măcar acolo nu se lucrează la așa viteză. Însă lucrurile, am spus-o ieri și am spus-o primarilor fiindcă au fost foarte interesați, lucrurile s-au dereglat grav. Păi dacă acum, când trebuie să se lucreze cu cea mai mare intensitate la pregătirea Președinției Consiliului, și cel mai ocupat trebuie să fie în mod natural ministrul afacerilor europene, acela pleacă. Nici nu înțelegem de ce. Dacă omul ar fi spus clar, pe față, „plec fiindcă nu mai pot” sau „plec fiindcă nu mai sunt dorit”, am fi înțeles. Așa este o întreagă nebuloasă. Nu știm dacă a vrut să plece sau a „fost” plecat și din ce motive. Fiindcă motivele, în mod natural, nu țin de culoarea părului sau a ochilor. Motivele țin de munca care se depune. Or, el a lucrat pentru această Președinție. Și atunci este clar că aici apar niște semne de întrebare și este clar că lucrurile nu funcționează. Poate acum, dacă vine altcineva, lucrurile reintră pe un făgaș mai bun, ca să zic așa.

Jurnalist: Premierul cere consens, domnule Președinte, și vă cere să renunțați la declarațiile politice în această perioadă, tocmai pentru a putea colabora pentru această preluare a Președinției.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Acum, știți, dacă doamna Prim-ministru din când în când vine din Arabia în București și spune, așa, lucruri, „haideți să facem să fie bine ca să fie bine”, asta nu înlocuiește în niciun fel buna guvernare. Ar trebui să se străduiască mult mai mult pentru a rezolva problemele României.

Vă mulțumesc!