Dennis Man, bucuros după ce a debutat la naţională: Sper ca pe viitor să joc tot mai bine şi să fiu convocat din nou

Mijlocaşul Dennis Man a declarat, marţi seară, că este fericit că a reuşit să debuteze la echipa naţională a României, în meciul cu Suedia, şi speră ca pe viitor să fie convocat din nou. "Este o seară minunată, sunt fericit că am reuşit să debutez, sper ca pe viitor să joc tot mai bine şi să fiu convocat din nou. De asta m-am apucat de fotbal, să joc cu o astfel de atmosferă în spate. Este un vis devenit realitate şi mă face să muncesc mai mult. Sunt extrem de fericit, în primul rând pentru că am câştigat şi apoi pentru că am debutat. Mister este alături de noi, ne dă sfaturi şi ne ajută. Trebuie să ne adaptăm la orice teren, asta e meseria de fotbalist, trebuie să facem treaba indiferent de condiţii", a declarat Man la Pro X.

Reprezentativa României a învins, marţi seară, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Suediei, calificată la Cupa Mondială, într-un meci amical disputat la Craiova. Golul a fost marcat de Dorin Rotariu, în minutul 57, cu un şut din careu, la colţul lung. Dennis Man şi Ionuţ Nedelcearu au debutat în prima reprezentativă la partida cu Suedia, conform news.ro.