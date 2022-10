Deși toți îi cer demisia de onoare, Vasile Dîncu joacă public: Am fost cu treabă la NATO

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, face paradă publică cu importanța rămânerii lui în fruntea ministerului. El susține în două postări succesive pe facebook că joacă la mare în cadrul alianței și că nu are de gând să demisioneze așa cum i-au indicat public președintele, premierul și colegii de partid.

”Vineri, la Bruxelles, alături de ministrul apărării din Polonia, Mariusz Błaszczak, am co-prezidat reuniunea în format București 9 (B9), organizată în marja Reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, având ca invitați pe Secretarul american al apărării și Secretarul General NATO Jens Stoltenberg.

Redau mai jos, integral, declarația comună de la finalul reuniunii:

Noi, miniștrii apărării ai Poloniei și României, am co-prezidat reuniunea în format București 9, organizată în marja Reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, având ca invitați pe Secretarul american al apărării și Secretarul General NATO. Am împărtășit preocupările noastre privind situația actuală de securitate și implicațiile recentelor acțiuni escalatorii ale Federației Ruse, procesul de mobilizare militară parțială și anexarea ilegală și ilegitimă a teritoriilor ucrainene și am condamnat bombardamentele masive executate de Rusia, așa cum a fost subliniat și în Declarația comună a celor nouă președinți ai formatului București 9, susținută și de Macedonia de Nord și Muntenegru, din 11 Octombrie 2022.

În urma Summit-ului B9 de la București și a Summit-ului NATO de la Madrid, de anul acesta, formatul B9 a continuat în mod activ sprijinirea deciziilor NATO și UE, inclusiv a celor referitoare la asistența pentru partenerul nostru ucrainean. Statele B9 rămân angajate în acordarea sprijinului politic și practic pentru Ucraina, în vederea consolidării capacității sale de apărare în fața agresiunii Rusiei. Adresăm rugămintea tuturor statelor membre NATO si UE, precum și partenerilor cu viziuni similare să-și mențină contribuția constantă la acest efort crucial și urgent.

Suntem angajati să continuăm implementarea deciziilor Summit-ului NATO de la Madrid privind întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, precum și adaptarea pe termen lung a acesteia. Ne bazăm pe Aliați să continue implementarea angajamentelor asumate și să contribuie cu forțe suplimentare robuste, cu nivel ridicat de operativitate, pe Flancul Estic, care să poată fi redimensionate de la nivel grupurilor de luptă existente, până la nivel brigadă, la nevoie, susținute de forțe de întărire credibile și rapid dislocabile, cu echipament prepoziționat și capacitate consolidată de comandă și control. Operaționalizarea noilor Grupuri de Luptă rămâne o prioritate majoră, în vederea asigurării unei posturi aliate credibile, coerente și integrate. Legătura transatlantică rămâne indispensabilă pentru consolidarea unei posturi credibile de descurajare și apărare.

*****

Statele membre ale iniţiativei București (B9) sunt: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Ungaria.”, scrie Vasile Dîncu pe Facebook.