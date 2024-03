Detaliul care i-a uimit pe polițiștii care l-au găsit pe Radu Aryan: Am rămas foarte surprinși!

Unul din polițiștii care au luat parte la căutarea micuțului Radu Aryan dă detalii din timpul operațiunii. Micuțul a fost găsit în pădure, la circa trei kilometri de casa sa. Stătuse inclusiv peste noapte acolo, iar oamenii legii au fost uimiți de un detaliu.

Polițistul Emanuel Andriș a povestit cum a decurs misiunea de căutare ce a durat multe ore, prin pădure, în condiții dificile

„A fost o operațiune amplă de căutare. Am reluat toate activitățile de 2 – 3 ori, poate chiar mai mult în unele zone. Am încercat toate variantele. Cu doi colegi ne-am dus în zona Sihăstriei Vorona, am mers pe jos de la mănăstire spre zona de unde a dispărut copilul. La 15 – 20 de minute de mers de la mănăstire, în pădure, am găsit copilul panicat, l-am auzit cum striga după ajutor, am rămas foarte surprinși, era în stare bună, conștient, doar panicat, înfrigurat, flămând, însetat. Am sunat la 112, am cerut ca ambulanța să vină la mănăstire, știam că vom face puțin timp până acolo. I-am dat o banană, l-am schimbat de hăinuțele ude. L-am întrebat dacă e bine, dacă îl doare ceva. Am rămas impresionat de ajutorul primit, de dovada de spirit civic de la oamenii din sat, de la comunitate, colegii cu ATV-uri, toți au oferit un sprijin enorm”, a povestit polițistul, potrivit Digi24.