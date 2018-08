DEZASTRU în Italia: Au fost găsite 22 cadavre, după prăbușirea unui viaduct! Căutările sunt în plin proces - VIDEO 18+

UPDATE

Cel puțin 22 persoane au decedat, alte câteva au fost grav rănite, iar aproximativ zece sunt dispărute, în urma prăbușirii unei secțiuni dintr-un pod în Italia, în apropiere de orașul Genova, potrivit unui bilanț preliminar anunțat de Edoardo Rixi, adjunctul ministrului italian de Interne, informează agenția de știri ANSA.

Autoritățile italiene au avertizat că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție caută printre dărâmături.

Printre victime se numără și un copil, potrivit unor surse din cadrul poliției.

Cel puţin 11 persoane au murit marţi, în urma surpării unui viaduct rutier, lângă Genova, a anunţat marţi Ministerul italian de Interne, potrivit Ansa, transmite The Associated Press.

Potrivit Ansa, cinci persoane au fost rănite şi se află în stare gravă, scrie news.ro.

Citește și: Adrian Năstase, atac direct la Iohannis: ”Nu stiu cum a reusit sa le examineze atat de repede in recentele sale drumetii montane”

Ministerul italian de Interne nu a putut confirma imediat AP bilanţul prezentat de agenţie.

O reprezentantă a pompierilor, Amalia Tedeschi, a declarat pentru postul de stat Rai că aproximativ 20 de vehicule, automobile şi camioane, au fost implicate în prăbuşire.

Citește și: O cunoscută prezentatoare îl FACE PRAF pe Klaus Iohannis: Atacuri în rafală la adresa preşedintelui – ‘E doar vina lui’

Ea a confirmat că două persoane au fost scoase în viaţă, rănite, din vehicule.

Tedeschi a anunţat că echipe de căutare cu câini special antrenaţi caută alţi răniţi şi victime la faţa locului.

Citește și: Mircea Badea, reacție acidă după discursul Președintelui cu privire la protestele violente din Piața Victoriei: ”El este președintele protestatarilor și huliganilor din Piață.”

Utilaje grele au fost aduse la faţa locului pentru a putea ridica bucăţi din viaductul surpat.

Partea de pod care s-a surpat are aproximativ 80 de metri lungime, potrivit lui Tedeschi.

Presa a scris anterior că s-a surpat o porţiune de 200 metri lungime.

Citește și: Ilie Năstase o comite din nou după ce antrenorul Serenei a atacat-o pe Simona Halep: „Nu o să mai fie niciodată numărul 1. Dacă cineva e gras, e gras” .

Footage from helicopter shows the damage and devastation after the motorway bridge collapsed in #Genova, Italy. Killing dozens of people.#Gênes #A10

pic.twitter.com/5DHmkkTG2i