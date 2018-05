DEZASTRU pentru Gigi Becali: Florin Talpan a cerut, la FRF și UEFA, RETROGRADAREA FCSB și dreptul ca CSA Steaua să joace în Liga I

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a declarat, miercuri, pentru News.ro, că a cerut oficial Federaţiei Române de Fotbal dezafilierea FCSB şi ca dreptul să joace în Liga I să îi revină Clubului Sportiv al Armatei. În plus, Talpan a solicitat ca UEFA să nu folosească palmaresul CSA Steaua în prezentările cu privire la FCSB.

“Am depus la FRF astăzi un memoriu împotriva abuzurilor făcute de federaţie, împotriva regulamentului în ceea ce priveşte promovarea/retrogradarea, prin care se încalcă statutul la liga a treia. De asemenea, am mai depus o notificare prin care solicit preşedintelui FRF să informeze UEFA cu privire la deciziile instanţelor de judecată şi precum şi faptul că FCSB nu este Steaua Bucureşti. Eu am solicitat să fie prezentat corect palmaresul clubului Sportiv al Armatei Steaua în materialele de la UEFA, în statisticile prezentate de site-ul UEFA, pentru evitarea confuziilor. Pentru că nu are cum un club înfiinţat în 2004 să aibă palmaresul care ne aparţine. Şi de asemenea am solicitat excluderea FCSB din orice competiţie europeană, din competiţiile interne şi dezafilierea şi am cerut FRF să dispună acest lucru şi predarea locului în Liga I Clubului Sportiv al Armatei Steaua, întrucât FCSB SA s-a afiliat la FRF în mod ilegal”, a spus Talpan pentru News.ro.

Întrebat ce face dacă solicitarea va fi acceptată şi CSA va fi primită în Liga I, el a răspuns: ”Vom merge în continuare şi sunt convins că se vor găsi soluţii. După cum ştiţi există cinci hotărâri ale Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie care spun că FCSB nu este Steaua Bucureşti şi că nu deţine palmaresul CSA Steaua Bucureşti. Deciziile astea trebuie puse în aplicare. Pentru că s-a făcut o nedreptate, noi am fost obligaţi să jucăm în liga a patra, iar în Liga I a apărut FCSB, o echipă venită din neant. Cum să-i dai unui club înfiinţat în 2004 dreptul să joace în Liga I? Eu ştiam că promovarea se face prin merit sportiv. Adevărul ăsta trebuie să iasă la iveală”.

Talpan a menţionat că în 2003 s-a făcut un mare abuz, când I s-a permis FCSB-ului să joace în Liga I. “Şi lucrul acesta a creat mari prejudicii clubului şi cred că şi celorlalte echipe din Liga I”.

Florin Talpan a precizat că a depus personal actele la FRF şi a solicitat să fie primit de preşedintele forului. “Am fost personal să depun aceste acte la federaţie şi am cerut audienţă în cel mai scurt timp la preşedintele federaţiei, aşa cum am făcut şi anul trecut, dar nu mi-a dat niciun răspuns. Eu sper să fiu contactat pentru rezolvarea acestei probleme, pentru că dacă preşedintreel federaţiei nu dispune această măsură, se încalcă Legea Sportului şi statutele şi regulamentele. Sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat în neregulă şi eu sper ca în cel mai scurt timp adevărul să iasă la iveală, pentru că sportul din România se îndreaptă într-o direcţie greşită”, a adăugat Talpan.

