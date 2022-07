Dezvăluiri despre accidentul cu 4 morți și 5 răniți de pe DN2: Șoferul vinovat fusese sancționat de zeci de ori pentru viteză excesivă

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat că şoferul care a produs accidentul de miercuri, de pe DN2, soldat cu moartea a patru persoane și rănirea altor cinci a avut permisul reţinut de mai multe ori şi a primit numeroase sancţiuni pentru nerespectarea regimului de viteză.

Bode a declarat, joi, la Constanţa, că şoferul care a provocat, miercuri, accidentul în care patru persoane au murit, în localitatea ialomiţeană Sineşti, fusese sancţionat de zeci de ori pentru nerespectarea regimului de viteză.

“În condiţiile în care vom constata că este nevoie de o înăsprire şi mai puternică a sancţiunilor pentru astfel de fapte, o vom face. Ieri am avut un accident cu patru persoane decedate. La Sineşti. M-am uitat dimineaţă şi am văzut respectivul conducător auto care a produs accidentul, permisul l-a obţinut, cred, în 2018. I-a fost reţinut în fiecare an: 2018, 2019, 2020. A fost sancţionat de zeci de ori pentru nerespectarea regimului de viteză. Ei, pentru astfel de oameni, care, iată, produc adevărate tragedii, a omorât patru oameni prin nerespectarea regimului de viteză şi intrarea în depăşire a unei alte maşini şi s-a întâmplat tragedia care s-a întâmplat. Pentru astfel de oameni sancţiunile sunt încă prea moi, deci prea blânde”, a precizat Lucian Bode.

Întrebat dacă se referă la creşterea valorii sancţiunilor, el a răspuns: “Mă refer la tot palierul, de la valoare… dar nu valoarea-i deranjează să ştiţi pe cei cu maşini puternice, a căror valoare depăşeşte zeci de mii de euro, sute de mii de euro, nu valoarea îi deranjează, ci faptul că, pe lângă amendă, suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, pentru 120 de zile, cred că îi afectează mai mult. Şi în astfel de situaţii grave imposibilitatea ca respectivul conducător auto să poată să susţină un examen în această perioadă, să dobândească permisul mai repede decât cele 90 - 120 de zile”.